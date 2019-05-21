Стали известны кандидатуры на пост главы президентской администрации Зеленского

У Зеленского назвали критерии назначения главы президентской администрации: человек из ближнего круга президента, которому он всецело доверяет. Вероятнее всего это будет адвокат Богдан или совладелец студии «95 квартал» Шефир.

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы Администрации президента человека с ближайшего окружения, которому больше всего доверяет, сказал он на брифинге во вторник, передает «Украинская Правда».

Так, на вопрос, кто претендует на эту позицию, юрист ответил:

«Владимир Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. Однако, какое решение он примет, я сообщить не могу».

На уточнение, может ли Зеленский назначить главой АП его, Богдан ответил, что такое решение пока не принято и возможно первые кадровые указы появляются вечером 21 мая.

Он отметил, что в случае назначения его на какие-то государственные должности, он завершит свою адвокатскую практику.

По источникам «Украинской Правды», наиболее вероятными претендентами на главу АП являются совладелец студии «квартал 95» Сергей Шефир и адвокат Андрей Богдан.

Напомним, что ранее сообщалось об официальных причинах, на основании которых президент Владимир Зеленский собирается распустить Верховную Раду.