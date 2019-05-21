У Зеленского рассказали о причинах роспуска Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский в своем указе о роспуске парламента будет опираться на нормы Конституции, сказал советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан, передает «Украинская Правда».

«Пункт первый статьи 90 Конституции Украины – это отсутствие коалиции в Верховной Раде», – сказал он, отвечая на вопрос, какая причина будет указана в указе президента о роспуске Верховной Рады.

«Указ президента не может основываться на любых решениях любых судей. В данном случае – это будет оценка правовой ситуации, сложившейся в Верховной Раде. Этот указ будет основываться исключительно на Конституции Украины», – добавил Богдан.

В то же время, на сайте президента появилось сообщение о консультациях Зеленского с руководством Верховной Рады. На них президент заявил, что «главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%».

«Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции», – заявил он.

Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на «благо поколений».