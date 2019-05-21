У Зеленского запретили вести прямую трансляцию переговоров о роспуске Верховной Рады

Прямую трансляцию в Facebook пытался вести лидер Радикальной партии Олег Ляшко. На встречу с президентом политик приехал на велосипеде.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил скандал в Администрации президента из-за запрета снимать на телефон переговоры с Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент «Левого Берега».

Ляшко вел прямую трансляцию в Facebook из кабинета, куда пригласили лидеров депутатских фракций и групп, председателя и вице-спикеров Верховной Рады для консультаций о роспуске парламента.

Когда наконец пришел президент Владимир Зеленский, депутатов попросили перейти в другой кабинет, куда Ляшко с телефоном не пустили, сославшись на внутренние инструкции.

Зеленский. Охрана в Администрации президента Украины. Пред 1 из 2 След

Ляшко потолкался с охранниками, попробовал зайти в переговорный зал с другого входа, но в конце концов сдался и отдал телефон.

Народный депутат Олег Ляшко приехал к Администрации президента Украины на велосипеде.

Ляшко заявил, что поддерживает решение о роспуске парламента, так как этого «требует народ», однако считает это решение неконституционным, так как законных оснований для роспуска Рады нет.

Сегодня в Администрации президента проходит встреча Владимира Зеленского со спикером парламента и лидерами парламентских партий и групп.

В АП прибыли также спикер Андрей Парубий, главы фракций Артур Герасимов, Максим Бурбак, Юлия Тимошенко, Олег Березюк, Вадим Новинский, Ярослав Москаленко и Виталий Хомутынник прибыли в Администрацию Президента для проведения консультаций с Владимиром Зеленским. Также в зале присутствуют первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

Напомним, в инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает Раду, однако соответствующий указ еще не подписан.