В Украину прибыла с визитом миссия МВФ

По итогам визита будет принято решение о получении нового кредитного транша.

Сегодня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Представители МВФ в течение двух недель проведут ряд встреч с украинскими чиновниками, сообщает пресс-служба МВФ.

По итогам работы миссия примет решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Среди требований МВФ к Украине – уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета. Также к этим требованиям добавились введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую Конституционный Суд признал неконституционным.

Вместе с миссией МВФ в Украине будут работать представители ЕС, принимающие решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро. В то же время для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

Напомним, 18 декабря Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины и принял решение о выделении первого транша в размере $1,4 млрд. Первый транш МВФ в рамках новой кредитной программы Украине перечислили 21 декабря 2018 года. Очередной транш МВФ необходим для поддержания финансовой стабильности Украины и избежания наступления технического дефолта.