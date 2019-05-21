В Украине может разразится кризис из-за снижения тарифов, – Гройсман

Ранее у президента Зеленского заявили, что снижение тарифов – это не прерогатива президента.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьезный кризис и разрыв международных договоров. Он заявил об этом в эфире телеканала «ICTV».

«Что касается тарифов, если бы снижение тарифов было возможно, я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса», – заявил премьер-министр Украины.

Премьер подчеркнул, что обязательство по ценам на газ были взяты не его правительством, а в 2008 году, и далее переподписывались в последующие годы.

Напомним, что результаты социсследования, которые проводил КМИС, показали, что больше всего от нового президента украинцы ожидают снижения тарифов на коммунальные услуги.

При этом после второго тура выборов в команде их победителя Владимира Зеленского заявили, что снижение тарифов на коммунальные услуги – не в компетенции главы государства.