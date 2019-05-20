Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка в апелляционном суде

Кабинет министров 16 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка, свидетельствуют данные реестра апелляционных жалоб, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации Приватбанка, а также решение Национального банка о перечне связанных лиц финучреждения.

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.