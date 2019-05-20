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Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады Украины

Перед этим он призвал уволить Грицака, Луценко и Полторака. Консультации Зеленского с лидерами фракций о роспуске Рады состоятся 21 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил о роспуске парламента VIII созыва.

«Уважаемые депутаты, вы сами назначили инаугурацию на понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что вечеринок не будет, будем с вами работать. А поэтому я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. Сделайте открытые списки!» – заявил Зеленский во время оглашения обращения к народу.

При этом он призвал также уволить с должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины и министра обороны Украины.

«У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду 8 созыва», – резюмировал глава государства.

Консультации президента Владимира Зеленского с председателем Верховной Рады и лидерами фракций о роспуске парламента состоятся 21 мая, сообщил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook.

Он опубликовал приглашение от Зеленского на встречу, которая назначена на 10:00 на Банковой улице.

Приглашение на консультацию.

Согласно статье 90 Конституции Украины решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады принимается президентом Украины после консультаций со спикером, его заместителями и главами депутатских фракций.

Напомним, что Владимир Зеленский в инаугурационном выступлении сообщил о намерении подписать указ о проведении досрочных выборов.

16 мая фракция «Народный фронт» попыталась предотвратить роспуск Рады, объявив о своем выходе из коалиции. Спикер Андрей Парубий объявил, что с этого дня начинается 30-дневный отсчет времени, в течение которого могут проходить консультации о создании нового большинства. К моменту его завершения у Зеленского точно не будет никаких законных полномочий для роспуска Верховной Рады.

Однако даже бывшие партнеры НФ по коалиции из БПП признают, что действия «фронтовиков» не имеют большого значения, и если Зеленский захочет, он сможет распустить парламент, ведь коалиции де-факто не существовало с 2016 года.

Источник POLITua
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