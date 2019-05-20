Упало удостоверение. Инаугурация Зеленского не обошлась без забавного казуса

Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому. Это видно на трансляции телеканала «Рада» с инаугурации президента в Верховной Раде, фрагмент опубликован на YouTube.

На этот казус первыми обратили внимание в издание «Цензор.НЕТ».

Согласно церемонии инаугурации Зеленский получил удостоверение и передал его одному из сотрудников почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку. Через несколько секунд, удостоверение соскользнуло на пол, но было поднято кем-то из участников церемонии и положено на место.

Однако на этом казусы президентских инаугурацией, так первый президент Укарины Леонид Кравчук присягал без гимна и украинской Конституции. Он был инаугурирован 5 декабря 1991 года. Церемония была очень скромной и короткой.

В то время еще не было также традиции петь гимн в Верховной Раде. Поэтому в день, когда Кравчук был признан президентом, Хор имени Веревки пел «Боже великий, единый, нам Украину храни».

Вторым президентом Украины стал Леонид Кучма. 10 июля 1994 года он принимал присягу в первый раз. Церемония была скромной. Произошла и небольшая заминка. Планировалось, что предшественник Кучмы Кравчук будет ждать его у Мариинского дворца. Они пожмут друг другу руки и сфотографируются. Но, как позже рассказал Дмитрий Табачник (в то время – руководитель избирательной кампании Кучмы, а затем глава его администрации), присяга заняла меньше времени и Кучма пошел общаться и фотографироваться с людьми, которые собрались у здания парламента.

Виктор Ющенко принимал присягу президента 23 января 2005 года. Его инаугурация была еще более шикарной, чем у его предшественника Леонида Кучмы.

Ющенко впервые внес в процедуру, на тот момент уже выписанную, свои изменения. Так, он первым из президентов прошел через строй почетного караула. Присягнув, Ющенко поцеловал церемониальные книги и булаву. Из Верховной Рады он отправился к Мариинскому дворцу и как главнокомандующий принял командование войском.

После официальной части Виктор Андреевич решил присягнуть еще и на Майдане, благодаря которому пришел к власти. На сцене кроме нового президента были и его соратники, включая Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и Петра Порошенко. Присутствовала и жена Ющенко со всеми детьми, включая грудного сына.

По сценарию на Майдане выпустили в небо 33 голубя, один из них не смог взлететь – то ли замерз, то ли мешала оранжева ленточка, привязанная к лапкам. Ющенко помог птице взлететь. Многие восприняли этот факт как добрый знак.

«Для нас, голубеводов, это очень символично. Помочь богоугодной птице подняться в небо – это добрый знак», – говорил президент Ассоциации голубеводов Иллемар Асанов.

Но не обошлось и без скандала. Журналисты заметили на груди у первой леди Катерины во дворце «Украина» и на приеме в «Украинском доме» брошь, взятую из коллекции музея. Украшению более тысячи лет, она была найдена на территории Херсонеса. По словам Екатерины Ющенко, этим она хотела показать определенный символ – что Украине на тот момент было не тринадцать, а тысяча лет.

Четвертый президент Украины Виктор Янукович принимал присягу 21 февраля 2010 года. Из-за сильных морозов накануне в Киеве треснул памятник основателям Киева. СМИ трактовали это, как грозное предзнаменование для страны: «Украина при Януковиче тоже может развалиться».

Сама инаугурация началась с известного конфуза – перед Януковичем захлопнулись двери зала Верховной Рады. Тогда солдатам почетного караула пришлось злостно нарушить протокол и придержать дверь для Януковича. Многие восприняли это как дурной знак.

Кроме того, зал парламента, где Янукович зачитывал присягу, был полупустой – оппозиционеры проигнорировали церемонию, так как считали результаты выборов сфальсифицированными. Не было и Виктора Ющенко, который должен был передать полномочия новому главе страны. Из бывших президентов был лишь Кучма. Как писала Украинская правда, пока спикер Литвин продолжал объявлять гостей, новый президент вынужден был переминаться с ноги на ногу под закрытыми дверями зала.

Не менее казуснный инцидент случился с ныне беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем во время возложения цветов в 2010 году. Это произошло время визита в Украину тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.

Когда Янукович и его российский коллега пришли возложить цветы к памятнику «Вечный огонь», начался сильный ливень с ветром и градом. И, после того, как Виктор Янукович возложил венок, тот неожиданно оторвался и полетел на него.

Инаугурация Порошенко многим запомнилась инцидентом с караульным. Когда Петр Порошенко подходил по красной дорожке к Верховнйо Раде, один из солдат почетного караула выронил карабин и чуть не упал сам. Как оказалось, часовой Александр Сикало получил тепловой удар.

Парень рассказал, что ежедневно в течение недели готовился к торжественному караулу во время инаугурации. Утро военных в день инаугурации началась в 6 утра. За полчаса до приезда президента они уже выстроились возле Верховной Рады. Юноше стало плохо еще тогда, но он думал, что выстоит, ведь немножко закружилась голова, а уже когда президент вышел из машины, ему почернело в глазах.

Тогда Порошенко прошел мимо солдата и лишь после процедуры инаугурации поинтересовался его здоровьем. Сам караульный, да и многие украинцы восприняли инцидент как добрый знак – боевики в Украине сложат оружие и наступит мир. Другие напротив, увидели в инциденте недобрый знак: армию и страну постигнет неудача.