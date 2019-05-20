Зеленский наконец получил президентскую булаву

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном заседании Верховной Рады принял присягу украинскому народу, положив правую ладонь на Пересопницкое Евангелие, а локоть – на Конституцию Украины, сообщает «Левый Берег».

Церемония началась с исполнения государственного гимна Украины, после чего председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объявила результаты выборов президента Украины, на которых Зеленский одержал победу.

Затем глава Конституционного суда Наталья Шаптала привела Зеленского к присяге.

«Я, Зеленский Владимир, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире», – зачитал Зеленский текст присяги.

Церемония присяги президента Зеленского. Церемония присяги президента Зеленского. Церемония присяги президента Зеленского. Церемония присяги президента Зеленского. Церемония присяги президента Зеленского. Церемония присяги президента Зеленского. Пред 1 из 6 След

Затем в зал внесли президентский штандарт, и Зеленский занял место Президента в Верховной Раде, где он подписал присягу.

После этого председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение Президента Украины, а глава Конституционного суда Наталья Шаптала – символы президентской власти – печать и булаву, а также надела на него нагрудный знак Президента – орденскую цепь с гербовыми медальонами.

Церемония продолжилась выполнением «Молитвы за Украину».

Хор и оркестр. Хор и оркестр. Пред 1 из 2 След

Церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского, избранного 21 апреля во втором туре началась в Киеве в 9:00 утра.

Новоизбранный президент пришел в парламент пешком – через Мариинский парк.

Примечательно, как велась подготовка к инаугурации в самой Верховной Раде. В связи с небольшим ростом избранного шестого президента Украины Владимира Зелеского на трибуне Рады смастерили дополнительный помост.

Об этом написал Вадим Дмитрук опубликовав фото помоста.

Помост для Зеленского перед трибуной в Верховной Раде Помост для Зеленского перед трибуной в Верховной Раде Пред 1 из 2 След

«Подготовка для кенгурации карлика Вофки (первый раз такое мастерят). Только не спрашивайте откуда фото», – говорится в комментарии к фото.

В связи с инаугурацией в Киеве с 6:00 утра перекрыты улицы в центре Киева. Также Киевский метрополитен закрывал станцию «Арсенальная», чтобы избежать скопления людей.

Перед инаугурацией рядом с Радой. Пред 1 из 3 След

В Мариинском парке установили 10 металлических рамок. На входе людей проверяют сотрудники Управления госохраны.

Рамки металоискателей. Рамки металоискателей. Пред 1 из 2 След

Под Администрацию президента Украины, что бы сказать Петру Порошенко спасибо за то что он сделал для страны в годы своего президентства, пришло во много раз больше людей, чем собралось на инаугурацию Зеленского. Журналист «Укринформ» Ярослава Мищенко поделилась своим наблюдением за обстановкой возле Верховной Рады.

«Последнее замечание. Правда. Репортаж будет на Укринформе. Правда в том, что на собранный в соцсетях флеш-моб «Спасибо» под Администрацию президента людей пришло в 100 раз больше. Здесь в Мариинци половина людей — правоохранители», – пишет журналистка.

«Несколько раз подходила к молодежи, а они в ответ: извините, мы на работе. Киев не приветствует того, кого не избирал. Наверное, на Востоке или Юге его встречали бы более массово. Но я хочу Владимиру Александровичу успехов. Я бы хотела, что его работа была успехом для нас всех. Это вполне искренне. На фото – пустые рамки. Символ приветствия киевлян», – подчеркивает Мищенко.

Возле Мариинского дворца с 6:00 утра готовились к торжествам, передает места событий «Украинская Правда».

Возле Мариинского дворца с 6:00 готовились к торжествам.

Возле Маринского дворца. Возле Маринского дворца. Возле Маринского дворца. Пред 1 из 4 След

Представители прессы будут наблюдать за инаугурацией в зале парламента с экранов. В кулуары СМИ не пускают, как было и во время приведения к присяге предыдущих президентов.

В Раду прибыли высокопоставленные политики и другие гости, в частности – почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Гости на церемони инаугурации Зеленского. Гости на церемони инаугурации Зеленского. Гости на церемони инаугурации Зеленского. Гости на церемони инаугурации Зеленского. Пред 1 из 4 След

«Патриарх Филарет является моральным авторитетом, который сделал многое для установления независимой поместной православной церкви, поэтому он должен присутствовать на торжественных мероприятиях, которые связаны в целом с нашим украинским государством», – заявил Епифаний журналистам.

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде», – написал Кличко.

В Киеве 20 мая с 6:00 утра до окончания торжественных мероприятий по случаю инаугурации Владимира Зеленского, временно ограничено движение на ряде улиц, в частности в центре.

В связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады в 10:00, на территории правительственного квартала уже дежурят правоохранители и бригады скорой помощи.

Журналисты с 7:30 утра ждут возможности попасть в Верховную Раду.

На площади Конституции перед инаугурацией. На площади Конституции перед инаугурацией. На площади Конституции перед инаугурацией. Пред 1 из 3 След

На площади Конституции перед Верховной Радой собираются люди.

Между тем, вход в метро Арсенальная, что ближе всего к Верховной Раде, закрыт. На выход станция работает.

Как предупреждали столичные власти, движение транспорта ограничено на:

– проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

– Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;

– Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

– Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

– аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

– улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро «Арсенальная»;

– улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;

– Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;

– улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

– улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

– улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

– улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

– улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;

– улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

– Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

– улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

– улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

– улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

– улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика.

Временно ограничено движение на проспекте Николая Бажана, по Южному мостовому переходу, по Надднепрянскому шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережному шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска).

Также 20 мая внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 62, 55.

Как сообщала пресс-служба Владимира Зеленского, он принесет присягу украинскому народу на заседании парламента с 10:00 до 11:00.

С 11:05 до 11:20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины в Мариинском дворце.

До 11:50 запланировано приветствие президентом Украины и первой леди Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

12: 00-13:30 – участие президента Украины в прием для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце.

С 14:30 до ориентировочно 17:00 – двусторонние встречи президента Украины с главами иностранных делегаций в Администрации президента.

Напомним, что 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая.

Украина.

Инаугурацию посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции, министр энергетики США и другие.