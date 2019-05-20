К инаугурации Зеленского в Киеве приняли беспрецедентные меры безопасности

Печерский холм Киева фактически изолирован от остальной части города системой заграждений и множественными полицейскими патрулями. И это не считая перекрытие 19 улиц на время инаугурации.

К инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовлены беспрецедентные для Украины меры безопасности, сообщает на своей странице в Facebook Янина Соколова.

Она отмечает, что подобных мер с перекрытием центра Киева и такого усиленного патрулирования территории полицией еще не было на ее памяти. Печорский холм, где пройдут основные мероприятия связанные с инаугурацией фактически отделен от остального Киева системой заграждений, пешими и автомобильными полицейским патрулями.

«К инаугурации новоизбранного все уже готово: Печерский холм перекрыт металлическими заборами, полиция патрулирует пешим маршем и автомобильным способом, чужие тут не ходят, проехать невозможно уже, прохожих тоже не видно», – говорится в сообщении Янины Соколовой.

Под Администрацией президента Украины, что бы сказать Петру Порошенко спасибо пришло во много раз больше людей, чем на инаугурацию Зеленского. Журналист «Укринформ» Ярослава Мищенко поделилась своим наблюдением на своей странице в Facebook.

«Скажу как старожил украинских избирательных кампаний: эти меры безопасности, введённые так жёстко накануне события, – беспрецедентны. Судя по ним, мы живём в Америке и наш президент – как минимум Трамп», – добавила она.

Под Администрацию президента Украины, что бы сказать Петру Порошенко спасибо за то что он сделал для страны в годы своего президентства, пришло во много раз больше людей, чем собралось на инаугурацию Зеленского. Журналист «Укринформ» Ярослава Мищенко поделилась своим наблюдением на своей странице в Facebook.

«Последнее замечание. Правда. Репортаж будет на Укринформе. Правда в том, что на собранный в соцсетях флеш-моб «Спасибо» под Администрацию президента людей пришло в 100 раз больше. Здесь в Мариинци половина людей — правоохранители», – пишет журналистка.

«Несколько раз подходила к молодежи, а они в ответ: извините, мы на работе. Киев не приветствует того, кого не избирал. Наверное, на Востоке или Юге его встречали бы более массово. Но я хочу Владимиру Александровичу успехов. Я бы хотела, что его работа была успехом для нас всех. Это вполне искренне. На фото – пустые рамки. Символ приветствия киевлян», – подчеркивает Мищенко.

Примечательно, как велась подготовка к инаугурации в самой Верховной Раде. В связи с небольшим ростом избранного шестого президента Украины Владимира Зелеского на трибуне Рады смастерили дополнительный помост.

Об этом на своей странице в Facebook написал Вадим Дмитрук опубликовав фото помоста.

Помост для Зеленского перед трибуной в Верховной Раде Помост для Зеленского перед трибуной в Верховной Раде Пред 1 из 2 След

«Подготовка для кенгурации карлика Вофки (первый раз такое мастерят). Только не спрашивайте откуда фото», – говорится в комментарии к фото.

В Верховной Раде пресса на 3 этаже будет наблюдать за инаугурацией с экранов. В кулуары СМИ не пускают, как было и во время приведениям к присяге предыдущих президентов.

Напомним, что к инаугурации Зеленского в Киеве перекрыты 19 улиц, включая Южный мост и проспект Бажана на левом берегу. Это уже позволило открыть счет невыполненных новым президентом предвыборных обещаний.