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Соратник Януковича Портнов вернулся в Украину

Экс-замглавы администрации беглого президента Януковича прибыл в Украину через Vip-терминал аэропорта Киева

В Украину вернулся Андрей Портнов, экс-замглавы президентской администрации беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщается на странице «ЄвроМайдан – EuroMaydan» в Facebook.

«Портнов вернулся в Украину через Vip-терминал аэропорта Киев», – говорится в сообщении с фотографией Портнова в аэропорту.

Андрей Портнов в аэропорту Киева.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель главы администрации беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов отказывается общаться с австрийской прессой, ссылаясь на подготовку к возвращению в Украину.

Одиозный соратник беглого президента с нетерпением ожидал победы во втором туре президентской гонки шоумена Владимира Зеленского. Он был уверен, что такая смена власти в Украине обязательно повлечет за собой «чистки» патриотов, волонтеров, националистов, блогеров.

Известно, что Андрей Портнов публично обсуждает идею создания «фильтрационных лагерей» после президентских выборов в Украине. Он предлагал составить список всех «значимых» порохоботов, деятельность которых проявилась за последние 5 лет.

Напомним, что избирательную кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского финансировали не только его друзья и коллеги, но и люди, связанные с окружением Андрея Портнова и Павла Фукса.

В то же время, Служба безопасности Украины начала производства против бывшего главы Администрации Президента Андрея Портнова по статье «государственная измена».

Источник POLITua
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