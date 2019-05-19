Стало известно, почему суд признал незаконной национализацию «Приват банка»

Решение суда основывается на «опровержении» всех пяти базовых аргументов НБУ о необходимости национализации «Приват банка».

Все доводы Национального банка о том, что в «Приват банке» были проблемы на более чем 100 млрд гривен и банк угрожал финансовой стабильности государства, суд «перечеркнул» пятью аргументами, пишет агенство «ЛIГАБiзнесIнформ», в распоряжении которой оказалось решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

До сих пор мотивы суда были засекречены: все судебные процессы по делу о национализации «Приват банка» проходят в закрытом режиме. Не публикуются, как сами решения, так и аргументация сторон.

Вывод Нацбанка о нехватке капитала в «Приват банке» не был подтвержден другой экспертизой, а сам регулятор неоправданно торопил национализацию, говорится в мотивировочной части решения суда.

Также суд согласился с двумя важными позициями адвокатов Коломойского – во-первых, на экс-акционеров «Приват банка» оказывалось политическое давление, из-за которого они были вынуждены написать письмо Кабмину, где просили государство забрать банк, во-вторых, сама национализация по своей сути была конфискацией акций у частного лица.

НБУ категорически не согласен с доводами суда – в распоряжении агенства «ЛIГАБiзнесIнформ» есть позиция юристов регулятора по каждому из пунктов.

По словам собеседника среди адвокатов Нацбанка, Окружной админсуд взял на себя полномочия трактовать правила работы банковской системы, в том числе по-своему определил уровень кредитного риска в «Приват банке», хотя у судей нет такой экспертизы.

Сейчас стороны процесса готовятся к апелляции. По информации адвоката одной из сторон, апелляция по делу о законности национализации «Приват банка» состоится 13 июня.

Стороны не смогут предоставить суду дополнительные доказательства, поэтому юристам государства придется отталкиваться от имеющейся базы. Их доказательства содержатся в 57 томах судебных материалов.