Джулиани намекнул Зеленскому на необходимость ареста Коломойского

ФБР проводит расследование деятельности Коломойского. Сам олигарх накануне вернулся в Украину из Израиля и дал первое свое интервью по возвращению.

Личный адвокат президента Дональда Трампа Рудорьф Джулиани намекнул президенту Владимиру Зеленскому на необходимость ареста олигарха Игоря Коломойского. Джулиани в своем Twitter подчеркивает, что в отношение Коломойского ведется следствие ФБР.

«Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, – это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?», – отметил Рудольф Джулиани.

Billionaire Ukrainian Oligarch Ihor Kolomoisky Under Investigation by FBI He has now returned to Ukraine from exile in Israel and the first thing he did is threaten American citizens. This is real test for President. Will he be arrested? https://t.co/Ppyws7Fgd2 — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) May 18, 2019

Ранее Коломойский сделал заявление в своем интервью относительно Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые якобы «приезжали к нему договариваться по поводу Зеленского, но ушли ни с чем».

Рудольф Джулиани очень быстро отреагировал в Twitter на заявление Коломойского.

«Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Колоймойского и враги президента Трампа – советники новоизбранного президента Зеленского. Будет ли он арестован?» – написал Джулиани.

https://t.co/eQzxc3wfDP via @NYTimes As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky’s representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) May 18, 2019

Накануне олигарх Игорь Коломойский дал свое первое интервью в Украине после приезда из Израиля. Он беседовал с журналистом Михаилом Ткачем в киевском ресторане.

Он заявил, что его визит в Украину не имеет отношения к инаугурации Владимира Зеленского, с которым пока также не планирует встречи, так как тот его пока что никуда не приглашал.

«Я не приезжал при Порошенко, потому что говорил: вдруг случится так, что я не смогу выехать… Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Я надеюсь на верховенство закона в стране. Это никак не связано с Зеленским. Я приехал сюда в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом из Украины», – заявил олигарх.

Он также прокомментировал интриги вокруг Юрия Луценко и Рудольфа Джулиани. Коломойский подчеркивает, что ФБР для него «не указ».

«Может, какое-то расследование и ведется, наверняка. И, может быть, оно проведется и ничем не закончится. Как всегда. Потому что я ничего противозаконного на территории ЕС, или США, или Украины не совершал. Все это политически мотивировано. Вон Фирташ сидит там в Вене по политически мотивированным обвинениям. И очень нормально себя чувствует. Очень хочет вернуться. Выпал на пять лет из украинской тусовки. Мы знаем, кто за этим стоит. В свое время по телевизору покажут, кто за этим делом против него стоял», – отметил олигарх в своем интервью.

«Я ради эксперимента могу выехать с вами. Потом через время вернуться. В любую страну, в которую вы скажете», – добавил он в своем интервью, подчеркивая «полную свободу» своего п5еремещения.

Коломойский утверждает, что приехал в Украину отдохнуть и не собирается заниматься какими-либо делами. В том числе он «совсем не собирается как либо влиять» на работу новоизбранного президента Зеленского.

«Ничего такого. Два года не был на родине. Просто отдохну. Лето впереди, надо отдыхать… А что-то продается или покупается? Я что-то не слышал… На рынке, государство что-то продает или покупает?», – заявил олигарх.

Игорь Коломойский высказал свое мнение о президентстве Петра Порошенко. Серди прочего он также сказал, что оценивает президентство Порошенко, как «неоднозначное».

«Не общался с 14 июня 2017 года… У него есть плюсы и минусы. Мы выстояли в войне с Россией. Правильно? При нем. Он верховный главнокомандующий. При этом нас раздирали внутренние конфликты», – подчеркивает олигарх в своем интервью.

При этом вернувшийся олигарх заявил, что в президентскую администрацию к Зеленскому он вовсе не собирается.

«Нет. Я собираюсь жить в Украине и получать удовольствие от жизни в Украине, без всяких посещений», – заявил Коломойский.

В то же время олигарх не против прийти на инаугурацию новоизбранного президента Зеленского, если его конечно туда пригласят.

«Если мне приглашение дадут…Но я не знаю, может, на коктейль, на светскую часть, а на официальную…Что мне там делать?…Я никогда в жизни не был на подобных мероприятиях… Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит и какие там сложности. Надо же этот дресс-код, бабочки, галстуки… Это сложно, мы люди более свободные, спокойные, мы из поколения Зе, хотя нам на лет 20 больше», – говорит Коломойский.

При этом олигарх в очередной раз публично подчеркивает про отсутствие связей между ним и Зеленским.

«Я уже сто раз об этом говорил – никакое я не «оточення». Я сам по себе. Когда я занимался бизнесом, пан Зеленский ходил в школу. Не надо нас связывать. Ну, можно говорить, можно привязать одно к другому… Я не хочу какие-то пошлые или банальные примеры приводить», – высказался олигарх.

Не забыл Коломойский напомнить украинцам и о грядущем с 1 июля изменение на внутреннем рынке электроэнергии.

«Вы обратите внимание на приобретения товарища Ахметова и ДТЭК… Сейчас вступает в должность новый президент, а с 1 июля вступит закон о том, что НКРЕ не может регулировать цены на электроэнергию. Ну, получите цены в два раза выше. И ни к кому апеллировать нельзя. Но вас это не волнует, правильно? Грантоеды не сильно этим интересуются. Тебя не волнует же это? Лично я по сравнению с тобой справлюсь с любыми ценами», – пугает грядущими изменениями олигарх.

Напомним, что в конце недели Коломойский вернулся в Украину из Израиля. Ранее Джулиани заявлял, что в окружение новоизбранного президента Зеленского есть враги президента США Трампа тесно связанные с олигархом Коломойским.