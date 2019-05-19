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Джулиани намекнул Зеленскому на необходимость ареста Коломойского

ФБР проводит расследование деятельности Коломойского. Сам олигарх накануне вернулся в Украину из Израиля и дал первое свое интервью по возвращению.

Личный адвокат президента Дональда Трампа Рудорьф Джулиани намекнул президенту Владимиру Зеленскому на необходимость ареста олигарха Игоря Коломойского. Джулиани в своем Twitter подчеркивает, что в отношение Коломойского ведется следствие ФБР.

«Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, – это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?», – отметил Рудольф Джулиани.

Ранее Коломойский сделал заявление в своем интервью относительно Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые якобы «приезжали к нему договариваться по поводу Зеленского, но ушли ни с чем».

Рудольф Джулиани очень быстро отреагировал в Twitter на заявление Коломойского.

«Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Колоймойского и враги президента Трампа – советники новоизбранного президента Зеленского. Будет ли он арестован?» – написал Джулиани.

Накануне олигарх Игорь Коломойский дал свое первое интервью в Украине после приезда из Израиля. Он беседовал с журналистом Михаилом Ткачем в киевском ресторане.

Он заявил, что его визит в Украину не имеет отношения к инаугурации Владимира Зеленского, с которым пока также не планирует встречи, так как тот его пока что никуда не приглашал.

«Я не приезжал при Порошенко, потому что говорил: вдруг случится так, что я не смогу выехать… Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Я надеюсь на верховенство закона в стране. Это никак не связано с Зеленским. Я приехал сюда в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом из Украины», – заявил олигарх.

Он также прокомментировал интриги вокруг Юрия Луценко и Рудольфа Джулиани. Коломойский подчеркивает, что ФБР для него «не указ».

«Может, какое-то расследование и ведется, наверняка. И, может быть, оно проведется и ничем не закончится. Как всегда. Потому что я ничего противозаконного на территории ЕС, или США, или Украины не совершал. Все это политически мотивировано. Вон Фирташ сидит там в Вене по политически мотивированным обвинениям. И очень нормально себя чувствует. Очень хочет вернуться. Выпал на пять лет из украинской тусовки. Мы знаем, кто за этим стоит. В свое время по телевизору покажут, кто за этим делом против него стоял», – отметил олигарх в своем интервью.

«Я ради эксперимента могу выехать с вами. Потом через время вернуться. В любую страну, в которую вы скажете», – добавил он в своем интервью, подчеркивая «полную свободу» своего п5еремещения.

Коломойский утверждает, что приехал в Украину отдохнуть и не собирается заниматься какими-либо делами. В том числе он «совсем не собирается как либо влиять» на работу новоизбранного президента Зеленского.

«Ничего такого. Два года не был на родине. Просто отдохну. Лето впереди, надо отдыхать… А что-то продается или покупается? Я что-то не слышал… На рынке, государство что-то продает или покупает?», – заявил олигарх.

Игорь Коломойский высказал свое мнение о президентстве Петра Порошенко. Серди прочего он также сказал, что оценивает президентство Порошенко, как «неоднозначное».

«Не общался с 14 июня 2017 года… У него есть плюсы и минусы. Мы выстояли в войне с Россией. Правильно? При нем. Он верховный главнокомандующий. При этом нас раздирали внутренние конфликты», – подчеркивает олигарх в своем интервью.

При этом вернувшийся олигарх заявил, что в президентскую администрацию к Зеленскому он вовсе не собирается.

«Нет. Я собираюсь жить в Украине и получать удовольствие от жизни в Украине, без всяких посещений», – заявил Коломойский.

В то же время олигарх не против прийти на инаугурацию новоизбранного президента Зеленского, если его конечно туда пригласят.

«Если мне приглашение дадут…Но я не знаю, может, на коктейль, на светскую часть, а на официальную…Что мне там делать?…Я никогда в жизни не был на подобных мероприятиях… Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит и какие там сложности. Надо же этот дресс-код, бабочки, галстуки… Это сложно, мы люди более свободные, спокойные, мы из поколения Зе, хотя нам на лет 20 больше», – говорит Коломойский.

При этом олигарх в очередной раз публично подчеркивает про отсутствие связей между ним и Зеленским.

«Я уже сто раз об этом говорил – никакое я не «оточення». Я сам по себе. Когда я занимался бизнесом, пан Зеленский ходил в школу. Не надо нас связывать. Ну, можно говорить, можно привязать одно к другому… Я не хочу какие-то пошлые или банальные примеры приводить», – высказался олигарх.

Не забыл Коломойский напомнить украинцам и о грядущем с 1 июля изменение на внутреннем рынке электроэнергии.

«Вы обратите внимание на приобретения товарища Ахметова и ДТЭК… Сейчас вступает в должность новый президент, а с 1 июля вступит закон о том, что НКРЕ не может регулировать цены на электроэнергию. Ну, получите цены в два раза выше. И ни к кому апеллировать нельзя. Но вас это не волнует, правильно? Грантоеды не сильно этим интересуются. Тебя не волнует же это? Лично я по сравнению с тобой справлюсь с любыми ценами», – пугает грядущими изменениями олигарх.

Напомним, что в конце недели Коломойский вернулся в Украину из Израиля. Ранее Джулиани заявлял, что в окружение новоизбранного президента Зеленского есть враги президента США Трампа тесно связанные с олигархом Коломойским.

Источник POLITua
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