Джулиани намекнул Зеленскому на необходимость ареста Коломойского

Личный адвокат президента Дональда Трампа Рудорьф Джулиани намекнул президенту Владимиру Зеленскому на необходимость ареста олигарха Игоря Коломойского. Джулиани в своем Twitter подчеркивает, что в отношение Коломойского ведется следствие ФБР.

«Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, – это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?», – отметил Рудольф Джулиани.

Billionaire Ukrainian Oligarch Ihor Kolomoisky Under Investigation by FBI He has now returned to Ukraine from exile in Israel and the first thing he did is threaten American citizens. This is real test for President. Will he be arrested? https://t.co/Ppyws7Fgd2

