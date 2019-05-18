В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы из скандала с участием россиян

Правящая коалиция в парламенте распалась после скандала с финансированием россиянами предвыборной компании вице-канцлера Австрии, лидера ультраправой партии «FPÖ» Штраха.

В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы в связи с распадом правящей коалиции. Такое заявление сделал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления в Вене, пишет «Европейская Правда».

Скандал в парламенте разгорелся после того, как стало известно о возможном сговоре вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штраха с «представительницей близкого окружения президента РФ» Владимира Путина.

«Хватит! Это противоречит всем политическим подходам, которые у меня есть», – заявил Курц.

По его словам, досрочные выборы должны пройти в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что вице-канцлера Австрии, лидера ультраправой Австрийской партии свободы «FPÖ» Хайнца-Кристиана Штраха уличили в «сговоре» с представительницей окружения главы РФ Владимира Путина, «племянницей российского олигарха» Аленой Макаровой за поддержку на выборах.

Женщина была представлена как племянница олигарха из окружения Путина, которая якобы хотела инвестировать миллионы евро неизвестного происхождения в Австрию. Позже оказалось, что россиянка была подставным лицом.

После этого Штрах подал в отставку.