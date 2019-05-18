Опубликованы фотографии последствий обстрела жилых домов в Золотом Луганской области

Украинские военные показали фото последствий обстрела жилого сектора в Золотом. Один снаряд попал в жилой дом, владелец буквально чудом не пострадал.

Представители операции Объединенных сил на Донбассе показали фото последствий обстрела боевиками «ЛНР» жилого сектора в Золотом Луганской области, сообщает штаб ООС 18 мая.

Обстрел произошел утром 17 мая.

«Незаконные вооруженные формирования использовали артиллерийские системы 122-го калибра. Из-за попадания в дом на ул. Леси Украинки и разрыва артиллерийского снаряда 122-го калибра в здании разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне», – говорится в сообщении.

Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Последствия обстрелов. Пред 1 из 17 След

В результате обстрела никто не пострадал. Владелец дома рассказал, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели.

Также из-за обстрела были повреждены и соседние дома, где выбило стекла в окнах жилых и хозяйственных зданиях.

Еще в одном доме по улице Чайковского повреждены окна в теплице и беседке.

На месте обстрелов зафиксировали шесть свежих воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 на расстоянии около 60 м от автомобильного путепровода, соединяющего населенные пункты Золотое и Горское.

Отмечается, что неподалеку расположены школа и колледж.