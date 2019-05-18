Опубликованы фотографии последствий обстрела жилых домов в Золотом Луганской области

Украинские военные показали фото последствий обстрела жилого сектора в Золотом. Один снаряд попал в жилой дом, владелец буквально чудом не пострадал.
Представители операции Объединенных сил на Донбассе показали фото последствий обстрела боевиками «ЛНР» жилого сектора в Золотом Луганской области, сообщает штаб ООС 18 мая.
Обстрел произошел утром 17 мая.
«Незаконные вооруженные формирования использовали артиллерийские системы 122-го калибра. Из-за попадания в дом на ул. Леси Украинки и разрыва артиллерийского снаряда 122-го калибра в здании разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне», – говорится в сообщении.
В результате обстрела никто не пострадал. Владелец дома рассказал, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели.
Также из-за обстрела были повреждены и соседние дома, где выбило стекла в окнах жилых и хозяйственных зданиях.
Еще в одном доме по улице Чайковского повреждены окна в теплице и беседке.
На месте обстрелов зафиксировали шесть свежих воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 на расстоянии около 60 м от автомобильного путепровода, соединяющего населенные пункты Золотое и Горское.
Отмечается, что неподалеку расположены школа и колледж.