Зелеского подловили на невыполнении его предвыборных обещаний об инаугурации

В связи с инаугурацией в Киеве ограничат движение на почти двух десятках улицах. В понедельник заблокируют проспект Бажана, Южный мост и Надднепрянское шоссе и другие улицы в центре украинской столицы.
В связи с инаугурацией в Киеве ограничат движение на 19 улицах. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев прокомментировал это объявление на своей странице в Facebook.
«Первое фото – предвыборное обещание. Второе и третье фото – план перекрытия улиц на инаугурацию», – говорится в сообщение украинского парламентария с хеш-тегом «#епоха_брехні».
«Вопрос не в перекрытии улиц – вопрос во лжи и популизме», – уточнил Арьев под своим постом.
Ранее, в столичном управление Нацполиции объявили, что в Киеве в связи с инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского ограничат движение транспорта.
«Из-за прибытия многочисленных международных делегаций и гостей на церемонию инаугурации временно ограничат движение транспорта в центре города и на въезде в столицу», – говорится в сообщении.
В воскресенье, 19 мая, с 07:00 и до окончания мероприятий перекроют для общественного и частного транспорта улицу Липскую от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.
В понедельник, 20 мая, с 06:00 до окончания мероприятий ограничат движение на 19 улицах. В Нацполиции уточняют где именно будет установлено ограничение на движение транспорта в Киеве:
– проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
– Надднепрянское шоссе – от Южного путепровода до моста Патона;
– Набережное шоссе – от моста Патона до Днепровского спуска;
– Днепровский спуск – от Набережного шоссе до Парковой дороги;
– аллея героев Крут – от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
– улица Ивана Мазепы – от площади Славы до метро Арсенальная;
– улица Михаила Грушевского – от улицы Московской до Петровской аллеи;
– Парковая дорога – от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;
– улица Шелковичная – от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
– улица Круглоуниверситетская – от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
– улица Лютеранская – от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
– улица Городецкого – от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
– улица Ольгинская – от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
– улица Институтская – от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
– Крепостной переулок – от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
– улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
– улица Садовая – от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;
– улица Пилипа Орлика – от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
– улица Академика Богомольца – от улицы Пилиппа Орлика до улицы Шелковичная.
Напомним, что команда Зеленского отказалась от торжественного приема в честь инаугурации. Обычно на этом протокольном мероприятии происходит первое знакомство избранного президента с главами иностранных дипломатических миссий в Украине вне формальной обстановке.