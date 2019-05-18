Зелеского подловили на невыполнении его предвыборных обещаний об инаугурации

В связи с инаугурацией в Киеве ограничат движение на почти двух десятках улицах. В понедельник заблокируют проспект Бажана, Южный мост и Надднепрянское шоссе и другие улицы в центре украинской столицы.

В связи с инаугурацией в Киеве ограничат движение на 19 улицах. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев прокомментировал это объявление на своей странице в Facebook.

«Первое фото – предвыборное обещание. Второе и третье фото – план перекрытия улиц на инаугурацию», – говорится в сообщение украинского парламентария с хеш-тегом «#епоха_брехні».

Предвыборное обещание Зеленского. Схема перекрытия движения в центре Киева. Схема перекрытия движения от Харьковской площади (на левом берегу) и до Днепровского спуска. Пред 1 из 3 След

«Вопрос не в перекрытии улиц – вопрос во лжи и популизме», – уточнил Арьев под своим постом.

Ранее, в столичном управление Нацполиции объявили, что в Киеве в связи с инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского ограничат движение транспорта.

«Из-за прибытия многочисленных международных делегаций и гостей на церемонию инаугурации временно ограничат движение транспорта в центре города и на въезде в столицу», – говорится в сообщении.

В воскресенье, 19 мая, с 07:00 и до окончания мероприятий перекроют для общественного и частного транспорта улицу Липскую от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

В понедельник, 20 мая, с 06:00 до окончания мероприятий ограничат движение на 19 улицах. В Нацполиции уточняют где именно будет установлено ограничение на движение транспорта в Киеве:

– проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

– Надднепрянское шоссе – от Южного путепровода до моста Патона;

– Набережное шоссе – от моста Патона до Днепровского спуска;

– Днепровский спуск – от Набережного шоссе до Парковой дороги;

– аллея героев Крут – от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

– улица Ивана Мазепы – от площади Славы до метро Арсенальная;

– улица Михаила Грушевского – от улицы Московской до Петровской аллеи;

– Парковая дорога – от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;

– улица Шелковичная – от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;

– улица Круглоуниверситетская – от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;

– улица Лютеранская – от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

– улица Городецкого – от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;

– улица Ольгинская – от площади Ивана Франко до улицы Институтская;

– улица Институтская – от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

– Крепостной переулок – от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;

– улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

– улица Садовая – от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;

– улица Пилипа Орлика – от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

– улица Академика Богомольца – от улицы Пилиппа Орлика до улицы Шелковичная.

Напомним, что команда Зеленского отказалась от торжественного приема в честь инаугурации. Обычно на этом протокольном мероприятии происходит первое знакомство избранного президента с главами иностранных дипломатических миссий в Украине вне формальной обстановке.