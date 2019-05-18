В Австрии разразился скандал из-за российского финансирования выборов

Вице-канцлер Австрии оказался в центре скандала из-за российских денег на выборы. Сам Штрахе заверяет, что все были навеселе, когда он общался с россиянкой. Тем не менее, Штрахе уже заявил о своей отставке.

В немецкие СМИ попало видео, на котором лидер ультраправой Австрийской партии свободы «FPÖ» Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году будто бы договаривается с «богатой россиянкой» о поддержке на выборах в обмен на госзаказ, передает «Deutsche Welle».

О наличии видеозаписи разговора между Штрахе и россиянкой в пятницу, 17 мая, сообщили немецкие издания «Süddeutsche Zeitung» и «Spiegel» и привели его отрывки на своих сайтах.

Как сообщают издания, на видео видно, как Штрахе и другой политик из «FPÖ» Иоганн Гуденус, который сейчас возглавляет фракцию «FPÖ» в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на греческом острове Ибица обсуждают возможность передачи активов влиятельного австрийского издания «Kronen Zeitung» женщине, с которой ведется разговор. Журналисты «Spiegel» предполагают, что это могло быть провокацией.

Штрахе будто бы заявил, что смена собственника одного из самых популярных изданий Австрии и поддержка им его партии перед выборами могла бы сыграть в пользу «FPÖ». Он предположил, что «FPÖ» благодаря этому могла бы получить не 27, а 34 процента голосов избирателей. В ответ на предложение Штрахе предложил после победы на выборах предоставления государственных заказов строительным компаниям, которые должны быть основаны собеседницей Штрахе из России.

Как сообщает «Spiegel», россиянка на видео выдавала себя за «племянницу одного российского олигарха» и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала, что речь идет о незаконных средствах.

Впрочем, отмечают немецкие журналисты, несмотря на такие заявления, и Штрахе, и Гуденус продолжили разговор с россиянкой о возможностях инвестирования в Австрии.

Штрахе в письменном комментарии «Spiegel» подтвердил факт разговора, но заявил, что это была «сугубо частная» встреча «в раскованной атмосфере навеселе».

«На соответствующих требованиях законодательства и необходимости соблюдения австрийского законодательства я неоднократно акцентировал во время этого разговора», – прокомментировал Штрахе.

«Кстати, кроме того, что во время разговора употреблялось много алкоголя, имел место и языковой барьер», – добавил он.

Позже в субботу, 18 мая, стало известно, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке, передает «Deutsche Welle».

Отмечается, что в настоящий момент правительство Австрии рассматривает два варианта действий: назначить выборы в Национальный совет или продолжить работу с новым вице-канцлером Норбертом Хофером.

По словам Штрахе, должность вице-канцлера может занять нынешний министр транспорта Австрии Норберт Гофер. Гофер также возглавит «FPÖ». Со всех должностей уйдет также и соратник Штрахе Иоганн Гуденус, который также присутствует на видео. Гуденус в частности возглавлял фракцию «FPÖ» в австрийском парламенте

Агентство «Reuters» сообщает, что канцлер страны Себастьян Курц исключил возможность продолжения работы с политиком.

Парламентские выборы в Австрии состоялись в октябре 2017 года.