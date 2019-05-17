В России признали не возможность постройки «Северного потока-2» к началу 2020 года

Запуск газопровода в эксплуатацию откладывается, как минимум до второй половины 2020 года.

Россия признала отсрочку ввода «Северного потока 2» минимум на полгода – на вторую половину 2020 года, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на доклад компании «Nord Stream 2», обобщающий заявки на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море.

Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство на своей территории. Власти Дании отклонили два маршрута, преложенных Россией, и предложили третий – к юго-востоку от острова Борнхольм.

Этот маршрут требует проведения длительной (три-шесть месяцев) экологической экспертизы. Еще полтора месяца понадобится на укладку труб.

Общественные слушания в Дании по строительству «Северного потока-2» по третьему маршруту пройдут в июне.

Задержка может вернуть «Газпром» за стол переговоров с «Нафтогазом» о транзите через Украину. Текущий контракт на транзит завершается в 2020 году.

Напомним, газопровод «Северный поток 2» («Nord Stream 2») должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. В Балтийском море уложено уже более 50% от общей протяженности газопровода.

Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике страны, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.