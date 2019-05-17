В Венгрии рассчитывают на пересмотр закона о языке при президентстве Зеленского

В социальных сетях указывают на синхронность работы Будапешта с Москвой: раздача паспортов, заявления об автономии Закрпатья и «ЛДНР» и претензии по языковому закону.
Венгрия надеется на изменения недавно подписанного и официально опубликованного закона «О функционировании украинского языка как государственного». Ожидается, что их должен внести новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел и торговли Венгрии 16 мая.
По мнению дипломатов, закон «противоречит украинским международным обязательствам и нарушает права национальных меньшинств».
«Он лишает их уже существующих, приобретенных прав, связанных с использованием языка», – высказали свою точку зрения в МИД Венгрии.
При этом дипломаты заявили, что «этот закон свидетельствует о менталитете действующего главы страны Петра Порошенко». В ведомстве подчеркнули, что надеются на решение своих вопросов с Зеленским.
«Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Венгрией и Украиной вновь были сбалансированными и дружественными, и надеемся, что новоизбранный президент Украины также будет открыт для этого», – говорится в заявлении МИД Венгрии.
Напомним, что закон устанавливает следующие нормы использования украинского языка:
• он становится обязательным для использования в публичном пространстве;
• в государственном и коммунальных секторах;
• в транспорте и заведениях общественного питания;
• на подписях и маркировке товаров и услуг;
• в медицинской и образовательной сферах;
• в театральных представлениях и дубляже кино;
• на телевидении, в интернете и печатных СМИ.
Требования к Украине по вопросу закона о государственном языке, озвученные венгерскими властями уже прокомментировали в украинском сегменте социальных сетей. В первую очередь указываю на синхронность работы венгерских властей с кремлевской пропагандой.
«Будапешт работает в унисон с Москвой: раздача паспортов, заявления об автономии Закрпатья и «ЛДНР», изжога по языковому закону!», – заявляют пользователи соцсетей.
Указывают и на явное стремление Венгрии организовать в Закарпатье автономию для венгерского национального меньшинства.
«Ну да, Кремль же пообещал Будапешту помочь оторвать Закарпатье от Украины!», – пишут пользователи соцсетей в типичных комментариях.
Напомни, что недавно лидер венгерской праворадикальной националистической партии «Йоббик» Томаш Шнайдер в ходе частного визита на Закарпатье заявил о поддержке «автономии региона» от Киева.