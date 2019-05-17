В Венгрии рассчитывают на пересмотр закона о языке при президентстве Зеленского

В социальных сетях указывают на синхронность работы Будапешта с Москвой: раздача паспортов, заявления об автономии Закрпатья и «ЛДНР» и претензии по языковому закону.

Венгрия надеется на изменения недавно подписанного и официально опубликованного закона «О функционировании украинского языка как государственного». Ожидается, что их должен внести новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел и торговли Венгрии 16 мая.

По мнению дипломатов, закон «противоречит украинским международным обязательствам и нарушает права национальных меньшинств».

«Он лишает их уже существующих, приобретенных прав, связанных с использованием языка», – высказали свою точку зрения в МИД Венгрии.

При этом дипломаты заявили, что «этот закон свидетельствует о менталитете действующего главы страны Петра Порошенко». В ведомстве подчеркнули, что надеются на решение своих вопросов с Зеленским.

«Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Венгрией и Украиной вновь были сбалансированными и дружественными, и надеемся, что новоизбранный президент Украины также будет открыт для этого», – говорится в заявлении МИД Венгрии.

Напомним, что закон устанавливает следующие нормы использования украинского языка:

• он становится обязательным для использования в публичном пространстве;

• в государственном и коммунальных секторах;

• в транспорте и заведениях общественного питания;

• на подписях и маркировке товаров и услуг;

• в медицинской и образовательной сферах;

• в театральных представлениях и дубляже кино;

• на телевидении, в интернете и печатных СМИ.

Требования к Украине по вопросу закона о государственном языке, озвученные венгерскими властями уже прокомментировали в украинском сегменте социальных сетей. В первую очередь указываю на синхронность работы венгерских властей с кремлевской пропагандой.

«Будапешт работает в унисон с Москвой: раздача паспортов, заявления об автономии Закрпатья и «ЛДНР», изжога по языковому закону!», – заявляют пользователи соцсетей.

Указывают и на явное стремление Венгрии организовать в Закарпатье автономию для венгерского национального меньшинства.

«Ну да, Кремль же пообещал Будапешту помочь оторвать Закарпатье от Украины!», – пишут пользователи соцсетей в типичных комментариях.

Напомни, что недавно лидер венгерской праворадикальной националистической партии «Йоббик» Томаш Шнайдер в ходе частного визита на Закарпатье заявил о поддержке «автономии региона» от Киева.