Глава «ДНР» Пушилин заявил о завершении «следствия» по убийству Захарченко

Он так же утверждает, что задержаны все причастные к покушению и убийству его предшественника лица.

Главарь российской оккупационной администрации «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «следствие» установило и задержало всех причастных к убийству Александра Захарченко. Заявление Пушилина опубликовали РИА «Новости».

Пушилин заявил, что боевикам известна схема операции, подготовка к ней и инструкции, которые давали исполнителям. Конкретных фамилий боевик не назвал.

По другой информации, задержаны не все заказчики и исполнители, а «только одна из групп».

Напомним, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа. Он возглавлял российскую оккупационную администрацию в Донецкой области с 2014 года.

После этого его обязанности несколько дней исполнял Дмитрий Трапезников, а 7 сентября российскую оккупационную администрацию в Донецке возглавил Денис Пушилин.

Позже террорист «ДНР» Александр Ходаковский подтвердил подлинность пленок Службы безопасности Украины, из которых следует, что советник нынешнего главаря «ДНР» Дениса Пушилина договаривался с кем-то о свержении Александра Захарченко.