В Совете Европы приняли решение, позволяющее в будущем снять санкции с России

Большинство глав МИД стран-участниц Совета Европы поддержали решения, позволяющие снять с России санкции. Украина и пять других государства проголосовали против этого решения.

В Совете Европы более 30 министров иностранных дел стран-членов приняли решение, позволяющее России вернуться в ПАСЕ. В сообщении пресс-службы Совета Европы говорится, что министры настаивают на скоординированных действиях для повышения способности Совета Европы более эффективно реагировать в ситуациях, где государство-член нарушает уставные обязательства и допускает другие несоблюдения стандартов.

Министры также считают, что должна быть создана определенная дополнительная процедура, которую смогут инициировать Парламентская ассамблея, Комитет министров или генеральный секретарь. Как отмечает «Европейская Правда», речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для Российской Федерации.

Отдельно подчеркивается, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях принимать участие в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, которые являются уставными органами Совета Европы. Одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.

Министры поддержали идею о том, что делегации всех государств-членов должны принять участие в предстоящей сессии ПАСЕ в июне. На ней будут избираться генеральный секретарь и судьи Европейского суда по правам человека.

«Украина и 5 других государств проголосовали против этого решения при принятии проекта на уровне послов. Это противоречивое по содержанию и позорное по контексту решения. Консенсуса к нему в Комитете министров нет. Борьба будет продолжаться в ПАСЕ на уровне депутатов», – написал в Twitter постоянный представитель Украины в Европейском союзе Дмитрий Кулеба.

Україна і 5 інших держав проголосували проти цього рішення під час ухвалення проекту на рівні послів. Це суперечливе за змістом і ганебне за контекстом рішення. Консенсусу щодо нього в Комітеті міністрів немає. Боротьба триватиме в ПАРЄ на рівні депутатів. https://t.co/svULiSykiI — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2019

Напомним, что министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.

В марте Европейский Союз продлил на полгода индивидуальные санкции против России в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Европейский Союз пока не планирует усиливать санкционное давление на РФ из-за решения президента Владимира Путина упростить выдачу российский паспортов жителям ОРДЛО.