В Верховной Раде Украины больше нет коалиции

В пятницу, 17 мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции, передает телеканал «ZiK».

«Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии «Народный фронт» о выходе из коалиции… уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность», – заявил он.

При этом Парубий добавил, что данная коалиция была довольно продуктивной.

«Давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой», – заявил спикер.

Отметим, что согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае же, если она не будет сформирована, президент имеет право объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы.

В то же время глава государства не имеет права распустить парламент менее чем за полгода до парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что депутаты из фракции «Народный фронт» приняли единогласное решение о выходе из коалиции.

Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак объявил о выходе из парламентской коалиции с трибуны Верховной Рады и заявил, что инициирует создание нового парламентского большинства.