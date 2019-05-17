В Верховной Раде Украины больше нет коалиции

Фракция политической партии «Народный фронт» объявила о своем выходе из состава коалиции фракций «Европейская Украина».
В пятницу, 17 мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции, передает телеканал «ZiK».
«Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии «Народный фронт» о выходе из коалиции… уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность», – заявил он.
При этом Парубий добавил, что данная коалиция была довольно продуктивной.
«Давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой», – заявил спикер.
Отметим, что согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае же, если она не будет сформирована, президент имеет право объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы.
В то же время глава государства не имеет права распустить парламент менее чем за полгода до парламентских выборов.
Ранее сообщалось, что депутаты из фракции «Народный фронт» приняли единогласное решение о выходе из коалиции.
Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак объявил о выходе из парламентской коалиции с трибуны Верховной Рады и заявил, что инициирует создание нового парламентского большинства.