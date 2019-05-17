Фейк «Гордон и Смешко – люди Медведчука» был запущен перед выборами

Основной целью распространения этого фейка была дискредитация в глазах общественности кандидата в президенты и лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко.

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За життя» и владелец телеканала «112 Украина» Виктор Медведчук приложил немалые усилия с целью понизить рейтинги кандидата в президенты и лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко, пред первым туром голосования. Журналист Алеся Бацман сообщила об этом на своей странице в Facebook.

«Тупой фейк «Гордон и Смешко – люди Медведчука, раз пиарятся на его канале», как технология запущенный во время выборов, чтобы попытаться понизить рейтинги Игоря Смешко, зародил сомнения в каком-то количестве и адекватных людей. А любой фейк нужно разбивать не только словами, но и делами, что мы сегодня и сделали!», – заявила Бальцман.

Такая ситуация стала следствием информационной политики и жесткого цензурирования информационного контента на принадлежащих Медведчуку медиа-ресурсах. Именно они стали основным источником генерации фейков про Игоря Смешко.