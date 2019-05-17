Журналисты Гордон и Бацман покидают телеканал «112 Украина» из-за информполитики Медведчука

Журналисты и телеведущие Дмитрий Гордон и Алеся Бацман прекращают свое сотрудничество с телеканалом «112 Украина» из-за информационной политики и цензуры введенной собственником Виктором Медведчуком. Бацман рассказала о мотивах своего решения на своей странице в Facebook.

«Друзья, сегодня была последняя программа «Бацман», которая вышла на «112 Украина». Мы с Дмитрием Гордоном покидаем канал», – говорится в сообщении.

Далее Алеся Бачман уточнила, что Дмитрий Гордон в эфире телеканала озвучил мотивы своего решения. Среди основной причины по которой телеканал покидает Бацман – переход телеканала в собственность одного лидеров партии «Оппозиционная платформа – За життя» Виктора Медведчука и резкая смена информационной политики канала.

«Как журналист, как гражданин, и главное, как медиаменеджер, я всегда выступала за то, что доносить свою точку зрения, рассказывать людям правду, нужно с любых информационных площадок, даже, если они тебе не нравятся. Потому что уйти легче всего, и таким образом, дать возможность заполнить все пространство и завладеть мозгами людей кремлевской идеологии «русского мира» в исполнении Медведчука», – подчеркнула журналист.

Бальцман отмечает, что во время предвыборной компании ее перестали приглашать в эфиры передач в прайм-тайм, где она очень часто резко и совсем не лицеприятно критиковала деятельность собственника телеканала Виктора Медведчука и действующую в Украине власть, в лице президента Петра Порошенко.

«Потом выяснилось, что это был запрет со стороны собственника и действующего президента звать меня в эфир, как гостя. Признаться, такое внимание не могло мне не польстить», – заявила журналист, комментируя цензурную политику телеканала.

Следствием такой информационной политики и жесткого цензурирования информационного контента стала раскрутка откровенного фейка про кандидата в президенты Игоря Смешко в дни проведения предвыборной компании. При этом трансляции откровенной антиукраинской позиции Медведчука в эфире «резко зашкалило».

«Тупой фейк «Гордон и Смешко – люди Медведчука, раз пиарятся на его канале», как технология запущенный во время выборов, чтобы попытаться понизить рейтинги Игоря Смешко, зародил сомнения в каком-то количестве и адекватных людей. А любой фейк нужно разбивать не только словами, но и делами, что мы сегодня и сделали!», – подчеркнула Бальцман.

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В заключении Алеся Больцман говорит, что не испытывает никакого дискомфорта в связи со своим уходом с телеканала «112 Украина» и готова продолжать работу по собственным медийным проектам.

Ранее сообщалось, что украинцы хотят видеть Игоря Смешко премьер-министром в новом правительстве Украины. Его рейтинг незначительно уступает рейтингу Юлии Тимошенко.