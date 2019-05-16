Верховная Рада не выполнила одно из ключевых требований МВФ по получению кредитного транша

Соответствующий законопроект, рассмотрение которого было запланировано на сегодня, был внесен еще в 2015 году. Визит миссии МВФ ожидается в начале следующей недели, по его результатам будет принято решение о следующем кредитном транше.

Верховная Рада не выполнила один из «маяков» Международного валютного фонда, не успев принять законопроект №2413а о разделении полномочий Нацфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку («сплит»), предает «Левый Берег».

Проект был в повестке дня на четверг, 16 мая, но депутаты до него не дошли.

На следующей неделе, 21 мая в Киев приедет миссия МВФ, от визита которой зависит получение Украиной второго транша кредита stand by.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что проведение сплита – ключевой элемент программы МВФ. Однако вместо требований МВФ Рада выполнила одно из требований «евробляхеров».

Формально в пятницу у Рады есть еще одно пленарное заседание, но депутаты в этот день, как правило, ничего не голосуют.

Законопроект №2413а был внесен еще летом 2015 года. Он предполагает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг с передачей ее функций Национальному банку и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Нацбанку будут переданы в подчинение страховые компании, кредитные союзы, финкомпании, бюро кредитных историй, тогда как НКЦБФР будут переданы – негосударственные пенсионные фонды, эмитенты ипотечных сертификатов, фонды финансирования строительства/операций по недвижимости и доверительные общества.