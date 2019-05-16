Геращенко уволилась с должности представителя Украины на переговорах в Минске

В должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе она находилась с июня 2014 года.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске, передает корреспондент «РБК-Украина».

«Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде», – заявила Геращенко.

При этом она заверила, что будет помогать новой власти содействовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

«Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы содействовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка», – добавила она.

Напомним, Геращенко была назначена на должность уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе 17 июня 2014. Назначение на эту было произведено указом президента Украины Петра Порошенко.