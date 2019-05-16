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Рейтинги Смешко выросли: его хотят видеть премьером

На первом месте в симпатиях украинцев относительно премьерства с незначительным перевесом – Юлия Тимошенко, почти на том же уровне – Игорь Смешко, а третью строчку в этом рейтинге занял один из лидеров «Оппозиционной платформы – За життя» Юрий Бойко.

Политики Юлия Тимошенко и Игорь Смешко лидируют среди тех, кого украинцы хотели бы видеть новым премьер-министром, говорится в результатах социологического исследования центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».

Руководительницу «Батькивщины» поддерживают 10,2% опрошенных, а бывшего силовика и лидера партии «Сила и Честь» – 10%.

Третьим идет один из лидеров «Оппозиционной платформы – За життя» Юрий Бойко, за премьерство которого выступает 9,7% респондентов.

Нынешнего главу Кабинета министров Владимира Гройсмана хотят снова видеть на этой должности 8,8%.

Результаты социологического исследования по вопросу премьерства в Украине.

Экс-кандидат в президенты от «Громадянської позиції» Анатолий Гриценко в случае назначения на должность может заручиться поддержкой 7,1% граждан.

Других известных политических деятелей поддерживает менее 5% участников исследования, в частности, главу «Радикальной партии» Олега Ляшко – 4,4%, действующего президента Петра Порошенко – 3,9%, лидера «Самопомочи» Андрея Садового – 3,7%, кума президента России и главу политсовета «Оппозиционной платформы – За життя» Виктора Медведчука – 2,6%, олигарха Игоря Коломойского – 2,3%, экс-премьера и главу «Народного фронта» Арсения Яценюка – 2,1%.

Еще 0,5% считают, что должность главы правительства должен занять городской голова Киева Виталий Кличко, а 0,4% хотят видеть там министра внутренних дел Арсена Авакова.

В то же время, 11% опрошенных поддерживают других политиков, а 23,3% не знают, кому отдают предпочтение, или же им трудно ответить.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве среди 3000 респондентов.

Стандартное отклонение равно 1,10 – 1,83%.

Напомним, что по результатам первого тура выборов Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов, а Игорь Смешко – 6.04%.

Смешко заявил, что не вел переговоров со штабами тогда еще кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о предстоящих должностях, и не согласится на кадровые предложения от них.

Юлия Тимошенко дважды возглавляла правительство: в 2005 и в 2007 – 2010 годах.

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