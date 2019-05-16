Верховная Рада назначила дату инаугурации президента Зеленского

Депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 20 мая, передает «Новое Время».

За соответствующий документ проголосовали 315 депутатов.

Остальные проекты постановлений не набрали необходимого количества голосов.

Рада также рассматривала даты инаугурации 17 мая, 19 мая (два проекта), 26 мая, 28 мая, а также двухдневная инаугурация (19 мая и 3 июня).

Во время рассмотрения депутат от Народного фронта Андрей Тетерук отозвал свой проект постановления о дате инаугурации Зеленского 28 мая и призвал голосовать за 20 мая.