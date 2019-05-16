Украина готова с 1 июля ввести новый рынок электроэнергии

Министр энергетики Украины Насалик считает, что рынок электроэнергии готов к работе по новым правилам с июля. Новая система рынка позволит потребителям получать электроэнергию по более низким ценам.

Министр энергетики Игорь Насалик после заседания комитета Верховной рады по ТЭК заявил, что рынок электроэнергии уже готов к работе по новым правилам, предает «Левый Берег».

«Фактически все производители и участники рынка поддерживают реформу которую мы подготовили. Это и Энергоатом и Укрэнерго и Укргидроэнерго. Были обвинения что после реформы ДТЭК, будет монопольно работать на рынке. Но это полный абсурд. Напротив, у него там серьезный конкурент Энергоатом, который работает на свободном рынке. А по регулируемому тарифу у него серьезный конкурент – это Укргидроэнерго», – рассказал Насалик в комментарии программе Перша шпальта.

Насалик отмечает, что сейчас мощностей для выработки электроэнергии на 50% больше, чем субъектов, которые ее производят. Поэтому они будут бороться, чтобы участвовать в рынке. «А если они борются, то очевидно, и цена будет снижаться. Поэтому каждый будет стараться попасть на этот рынок, а не остаться за его пределами», – уверен он.

Министр энергетики также заявил, что новая система рынка позволит потребителям получать электроэнергию по более низким ценам.

«Вы, например занимаетесь дома работой днем, вечером спите. И основное потребление электроэнергии у вас идет днем. Значит, у вас профиль создан так, что днем энергия будет стоить намного меньше, нежели вечером. Каждый потребитель в Украине может рассчитать, какой график у него потребления электрической энергии. И за счет этого графика, этого профиля через поставщика универсальных услуг может находить теперь более дешевые варианты энергии», – сказал Насалик.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы 3-го энергопакета Европейского Союза (ЕС). От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС в 2019 году.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина запустит рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года. Глава правительства считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.

Напомним, что ранее Еврокомиссия, Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциации раскритиковали попытки отложить введения рынка электроэнергии.