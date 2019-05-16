В США подготовили второй пакет санкций против России из-за отравление Скрипалей

Госдепартамент США направил главе ведомства Майку Помпео и президенту США Дональду Трампу второй пакет санкций по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. Заместитель госсекретаря Андреа Томпсон заявила об этом на слушаниях в Сенате, передает «Радио Свобода».

Томпсон назвала новые ограничения частью расширенной стратегии в отношении России.

Как сообщалось, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», разработка которого велась еще в Советском Союзе, а затем в РФ. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента РФ Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипалей вступил в силу 27 августа 2018 года. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Второй пакет может включать, в частности, полный запрет на экспорт в Россию американских товаров, ограничение импорта российских товаров в США, понижение уровня дипломатических отношений, запрет на авиаперевозки государственными компаниями.