Закон о государственном языке опубликован в официальном издании Верховной Рады

Закон, кроме отдельных пунктов, вступит в силу через два месяца после опубликования.

Закон № 2704-VIII «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» опубликован в официальном парламентском издании «Голос України».

Отмечается, что Верховная Рада принняла этот закон, «основываясь на Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 и одобренном Всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 Акте провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, которым было восстановлено независимое национальную государственность Украины… руководствуясь Конституцией, которая определяет украинский язык как единственный государственный и возлагает на государство обязанность обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины».

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык – государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

На личную жизнь действие закона не распространяется.

Закон вступает в силу через два месяца после опубликования, кроме отдельных пунктов.

Напомним, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Во вторник, 14 мая, парламент отклонил четыре постановления, которые блокировали подписание языкового закона, после чего Парубий подписал документ прямо на трибуне Рады. В среду, 15 мая, закон подписал президент Петр Порошенко.