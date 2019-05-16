Коломойский ночью прилетел в Украину из Израиля

Ночью в аэропорт Днепра прибыл самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT. На борту этого самолета находился олигарх Коломойский.

В Украину из Израиля прилетел бизнесмен Игорь Коломойский, сообщает интернет издание «theБабель».

По информации издания, в 2:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT.

В комментарии изданию Коломойский подтвердил, что вернулся в Украину. На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, ответил, что не знает.

Ранее Коломойский заявлял, что намерен вернуться в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Коломойский живет в Израиле с сентября 2018 года. В интервью LB.ua он пообещал вернуться в Украину после фициального обнародования результатов президентских выборов, на которых победил артист Владимир Зеленский.

Ранее Коломойский говорил, что Украина «нуждается в миллионах Зеленских». Он также отмечал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы не является местью Петру Порошенко за национализацию ПриватБанка. Отвечая на вопрос о том, в каком статусе он готов работать с Зеленским, олигарх ответил, что «готов консультировать новоизбранного президента».

В апреле украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка. 18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, в тот же день он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 19 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования. Перед этим Коломойский заявил, что хочет $2 млрд за Приватбанк.

Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Нацбанка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых – это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.