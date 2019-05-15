Украина должна провести расследование вмешательства в американские выборы 2016 года, – Джулиани

В Белом доме считаю что в Украине должно быть проведено собственное расследование фактов незаконного вмешательства в американские выборы 2016 года, и незаконная помощь со стороны некоторых украинцев Хиллари Клинтон – основной оппонентке Дональда Трампа в предвыборной гонке. Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани рассказал об в эксклюзивном интервью Дмитрий Анопченко.

«Я ранее уже заявлял – было бы до конца правильным, если избранный президент организует расследование – и сделает это открыто – по поводу, назовем это так, сговора – в котором участвовали определенные украинские чиновники, и к которому были причастны американцы, включая представителей Национального комитета Демпартии США, Хиллари Клинтон, и, к сожалению, наше американское посольство в Украине. Они позволили коррупционный обмен информацией, которая вредила кандидату Трампу и его кампании», – заявил адвокат Трампа.

Джулиани прямо заявляет, что есть очень серьезные доказательства сговора между Национальным комитетом Демократической партии, американским посольством и некими украинцами, которые фабриковали так называемую «правду» о кандидате Трампе и его предвыборной кампании.

«Избранный президент уже заявлял ранее, возможно, имея в виду Луценко, или кого-то из его чиновников – так вот, он говорил о необходимости остановить расследование – и это крайне беспокоит нас всех. Тех, кто хотел, чтобы расследование принесло результаты», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Джулиани обвинил людей из окружения избранного президента Владимира Зеленского в незаконной помощи Хиллари Клинтон.