Российскую делегацию могут вернуть в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий

Отдельные страны-члены Совета Европы могут вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий. При этом важно понимать, подчеркивает Климкин, что возвращение России в ПАСЕ запустит процесс «нормализации» всего, что она себе позволяет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отдельные страны-члены Совета Европы готовы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ просто так, без выполнения ею никаких условий. По его мнению, это запустит процесс «нормализации» всего, что Россия себе позволяет. Он написал об этом на своей странице в Facebook, комментируя свои переговоры в Брюсселе.

«Прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия – это запускает процесс «нормализации» всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности», – считает Климкин.

Он добавил, что Украина в политкорректность больше играть не будет.

«Если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок – от Совета Европы и, в конце концов, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться», – написал Климкин.

Он добавил, что для Украины возвращение России в ПАСЕ будет означать окончательный подрыв Минских соглашений.

С 2014 года российская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.