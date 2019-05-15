Люди из окружения Зеленского незаконно помогали Клинтон во время выборов 2016 года, – Джулиани

Эти люди являются теперь ключевыми советниками в «Зе!Команде».

Ключевые советники новоизбранного президента Украины Зеленского незаконно участвовали в американских президентских выборах и помогали в борьбе против Дональда Трампа его оппонентке Хиллари Клинтон. Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в эксклюзивном интервью Дмитрий Анопченко объяснил причины отмены своей ранее анонсированной поездки в Украину.

«Я действительно собирался в Украину в понедельник-среду, но отменил поездку, поскольку обнаружил, что избранный президент окружен людьми, у которых есть история нечестного отношения к президенту США, в частности, речь идет о событиях в 2016-м году», – заявил Джулиани.

Он подчеркнул, что один из этих уличен в том, что незаконно содействовал и помогал предвыборной кампании оппонентки президента Трампа, Хиллари Клинтон. Он так же отметил, что эти люди – среди ключевых советников нынешнего президента Зеленского.

«И когда я это обнаружил – я сказал об этом открыто. Чтобы здесь, в Соединенных штатах, понимали ситуацию в Украине», – уточнил Джулиани.

Адвокат президента Трампа указал на то факт, что избранный президент Зеленский сейчас находится в руках людей, которые серьезнейшим образом выступали против президента Трампа. Именно этих людей Трамп подозревает в организации утечки в «Нью-Йорк Таймс». Джулиани не исключает что эти люди, настроены создавать проблемы для его доверителя.

Напомни, что ранее Джулиани пообещал приехать в Украину, отвечая на приглашение главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана.