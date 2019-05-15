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В Украине замедлился рост экономики

Госстат Украины опубликовал данные по первому кварталу текущего года. Она оказалась более консервативной по сравнению с НБУ.

Государственная служба статистики оценила рост внутреннего валового продукта Украины в первом квартале в 2,2%, говорится на сайте Госстата.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года ВВП увеличился на 0,2% (с учетом сезонного фактора).

Это оперативная оценка, позже Госстат может ее уточнить.

Национальный банк Украины в начале мая заявил, что рост ВВП в первом квартале составил 2,4%.

В 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 – 2,4%.

Источник Государственная служба статистики Украины
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