Спикер Верховной Рады Парубий может лично назначить день инаугурации президента Зеленского

Таком правом спикер может воспользоваться если Верховная Рада не примет ни одного постановления о дате инаугурации. Сейчас в Верховной Раде рассматриваются сразу четыре постановления с разными датами.

Если парламент не утвердит голосованием ни один из проектов постановлений о назначении инаугурации Зеленского, то этим решением будет распоряжаться Председатель Верховной Рады, рассказал и.о.главы регламентного комитета парламента Павел Пинзеник, предает «Интерфакс-Украина».

«Далее возможно развитие событий двумя путями. Председатель Верховной Рады обязан в любом случае – это его регламентная обязанность – провести консультации с новоизбранным президентом относительно даты проведения торжественного заседания и предложить какое-то решение Верховной Раде Украины, надеюсь, общее», – сказал Пинзеник.

Кроме этого, он предположил, что может быть зарегистрирован ещё один проект постановления о назначении даты инаугурации «того или иного авторства».

Пинзеник отметил, что если ни одно из вынесенных на голосование постановлений не наберет необходимое количество голосов, дату инаугурации будет назначать спикер парламента Андрей Парубий.

«Если ни одно из тех постановлений, которые будут вынесены на голосование, не наберет достаточного количества голосов, и председатель Верховной Рады единолично определит такую дату по результатам консультаций с президентом – так оно и будет. Дополнительного голосования Верховной Рады не нужно», – пояснил Пинзеник.

Говоря о рассмотрении проектов постановлений, Пинзеник сказал, что они должны рассматриваться в той последовательности, в которой регистрировались.

Напомним, Зеленский хочет инаугурироваться 19 мая, но часть депутатов настаивает на 28 мая, потому что 27 число – последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.

Сегодня, 15 апреля Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины на заседании в среду рассмотрел все семь проектов постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского и единогласно рекомендовал их завтра рассмотреть в парламенте.

Присяга нового президента разными постановлениями предлагается на 17, 19, 26 и 28 мая.