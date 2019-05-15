Порошенко подписал новый закон о государственном языке

Президент Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня в этот исторический день для меня большая гордость и высокая честь поставить подпись на этом документе», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что данный закон объединил Верховную Раду, а не наоборот, как того многие опасались. По словам Порошенко, этот закон «объединяет нацию, власть, и оппозицию», а против него выступили лишь пророссийские политические силы.

«Я надеюсь, что новая власть тоже его поддержит, потому что это ключевая государственническая позиция функционирования украинского государства», – сказал Порошенко.

«Язык – это фундамент, на котором строится нация и государство. Подчеркиваю, что этот закон никак не затрагивает ни один язык нацменьшинств, проживающих в Украине. Я горжусь тем, что удалось без давления или принуждения сделать за последние пять лет так, чтобы это законодательное урегулирование никого не ущемляло», – добавил он.

Напомним, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Во вторник, 14 мая, парламент отклонил четыре постановления, которые блокировали подписание языкового закона, после чего Парубий подписал документ прямо на трибуне Рады.