В ЕСПЧ назначили дату слушания дела по крымскому иску Украины

В феврале ЕСПЧ, без объяснения причин отложил слушания дела. Датой начало слушания дела после перерыва станет 11 сентября текущего года.

Европейский суд по правам человека назначил слушания по делу крымскому иску Украины к РФ на 11 сентября 2019 года. Заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Только что Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда относительно приемлемости иска №20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 года. Держим кулаки и перекрещенные пальцы, чтобы на этот раз оно состоялось», – написал заместитель министра.

ЕСПЧ планировал начать рассматривать иск Украины против России еще 27 февраля, но отложил заседание по неизвестным причинам.

Иск в ЕСПЧ был подан Украиной в 2014 году и касается нарушений прав человека, совершенных Россией при захвате Крыма в феврале-марте 2014 года.