Путин ведет переговоры с Нидерландами о снятии ответственности с России

Россия вступила в тайные переговоры с Нидерландами по МН17. Осведомленные в кремлевской кухне источники рассказали, чего добивается Путин.

Кремль тайно пытается договориться с Нидерландами и другими заинтересованными сторонами по делу об МН17. Это подтвердили экс-советник президента России Андрей Илларионов, а также главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Илларионов в Facebook рассказал, чего хочет добиться путинский режим на переговорах по МН17. 28 июня состоялась тайная встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Известно об этом стало только спустя неделю. Рютте информацию подтвердил, но делиться подробностями разговора категорически отказался.

«Я ничего не могу сказать по этому поводу. Обсуждение должно быть конфиденциальным, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы. Очень важно использовать любую возможность говорить с российским руководством о MH17», – заявил он.

А вот на сайте Кремля об этих переговорах вообще нет информации до сих пор. Илларионов уверен, что Кремль начал тайные переговоры по делу МН17. Информацию подтвердил в своем Telegram-канале Венедиктов, который очень близок к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.

«На переговорах ведется разговор о том, что в случае компенсации семьям жертв краха MH17 будет отсутствовать государственная ответственность», – сообщил главред радиостанции «Эхо Москвы».

Он уточнил, что Кремль хочет применить юридический прием ex gratia. Речь о выплате компенсаций родственникам пострадавших «от доброты побуждений», но без признания юридической ответственности России стороны за трагедию.

Сам факт переговоров говорит о том, что Кремль, пусть и не публично, но признал «свое авторство» в уничтожении гражданского самолета на Донбассе.

«Вопрос признания авторства сбития рейса МН17 и гибели 298 человек российской стороной закрыт. Обсуждаются лишь «детали» – либо компенсации жертвам, либо государственная ответственность, либо и то, и другое», – рассказал Илларионов.

Алексей Венедиктов подтверждает факт ведущихся переговоров.А также то, что на них обсуждаются два упоминаемых в… Geplaatst door Andrei Illarionov op Vrijdag 5 juli 2019

Напомним, что Россия пытается расширить свою агрессию против стран Запада и в мире.