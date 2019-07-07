Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла новую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей, сообщил в своем Facebook народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

«Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена», – написал Чубаров.

Он добавил, что резолюцию поддержали 54 члена комитета, против – 6, воздержались – 6.

Согласно тексту, ПА ОБСЕ «вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета» и территориальной целостности Украины «в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы». Кроме того, ассамблея осуждает незаконную аннексию Крыма Россией, призывает России вывести свои силы с территории полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.

В тексте резолюции также сказано о растущей милитаризации Азовского моря со стороны России и всего Крымского полуострова. В текст включен призыв к России оказывать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным во время вооруженного захвата украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Резолюція ОБСЄ щодо мілітарізації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополю , Україна ,… Geplaatst door Рефат Чубаров op Zaterdag 6 juli 2019

Согласно тексту, ПА ОБСЕ поддерживает использование Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

В тексте резолюции содержится призыв к полному выполнению Минских договоренностей.

Российская делегация выступила против данной резолюции.