Как спецслужбы Беларуси выследили Романа Протасевича. Мнение эксперта

Данные о намерении определенного пассажира лететь определенным рейсом (или о наличии определенного пассажира/пассажиров на борту) возможно получить из четырех известных мне источников:

Сервисы продажи билетов. Данные авиакомпаний о приобретении билетов. Данные авиакомпаний (доступные аэропортам) о регистрации пассажиров на определенный рейс. Данные пограничного контроля (где он есть).

Эти данные могут аккумулироваться в информационных системах правоохранительных органов (например, в России — ПТК «Розыск-Магистраль», информация в которую поступают на основании регистрации пассажиров на рейс). Очевидно, сервисы аналогичного назначения существуют и в полицейских структурах иных государств.

Наиболее удобной является база данных о регистрации на рейс. Причины очевидны. Сервисов продажи билетов слишком много, они могут не иметь представительств и быть не слишком зависимы от национальных полиций, может быть большое количество отмененных бронирований и возвратов билетов и т. п.

Данные погранконтроля, если он есть вообще, появляются только в момент прохождения этого контроля, как правило, не содержат сведений о конечной точке маршрута (в случае пересадок) и не доступны заранее. Данные о регистрации наиболее релевантны, кроме того, сейчас многие пассажиры регистрируются на рейс заранее онлайн.

В России (и, очевидно, в Беларуси) ПТК «Розыск-Магистраль» позволяет выставлять сторожевой контроль, и инициатор уведомляется о регистрации интересующего лица на рейс в случае, если вылет или прибытие предполагаются в пределах границ государства. В случае Протасевича это не должно работать, так как он летел ирландской авиакомпанией из Греции в Литву.

Теоретически можно допустить, что информация могла быть получена от коррумпированного работника авиакомпании, но это крайне маловероятно. Если ещё можно допустить, что коррумпированный сотрудник предоставит данные о списках пассажиров некоего рейса, совершенного когда-то в прошлом, то держать на постоянном контроле приобретение билетов конкретным лицом и оперативно оповещать заказчика — очень сложно. Тем более, что невозможно предсказать, услугами какой авиакомпании воспользуется Протасевич.

Коррумпирование полицейского чиновника из ЕС, учитывая, что все запросы к компьютерным базам учитываются, совсем непросто.

Исключать такие варианты, а также теоретическую возможность несанкционированного доступа белорусских спецслужб к электронным учетам авиакомпании, полиции или служб авиационной безопасности Греции или Литвы, нельзя, но их вероятность, как мне представляется, незначительна.

Наиболее вероятный вариант — наблюдение за Протасевичем иными методами (наружное наблюдение, агентура в окружении Протасевича или его знакомых, несанкционированный доступ к электронным ресурсам Протасевича, отслеживание открытой информации по соцсетям Протасевича и его знакомых и т. п.).

Информация о том, что Протасевич вылетел в отпуск в Грецию, наверняка была доступна некоторому кругу лиц, кроме того, его местонахождение могло быть отслежено методами электронной разведки.

В этом случае, понимая, что самолет, которым Протасевич будет возвращаться в Вильнюс, пролетит над Беларусью, достаточно будет зафиксировать его регистрацию на определенный рейс из Афин, или, если он регистрировался онлайн, сдачу багажа, или (в идеале) посадку на борт. Это предположение подтверждает сообщение ТГ-канала «Беларусь головного мозга»:

«Перед вылетом к нему начал проявлять «нездоровое внимание» некий мужчина средних лет, говоривший на русском языке».

Протасевич рассказал, что сначала неизвестный попытался снять на камеру его документы, а затем «ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов». Даже если точно установить, на какой рейс зарегистрировался Протасевич, не получится, это будет и так ясно по времени прибытия в аэропорт и прохождению контроля: вряд ли из Афин в Вильнюс вылетает несколько рейсов в день. Далее включается разработанный план. Присутствие сотрудников спецслужб непосредственно на борту в этом случае не обязательно.