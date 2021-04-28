Встреча Зеленский-Путин: мыслить по-государственному

Зеленский превратился из «охотника» в «добычу», загнанную в угол, когда единственный выход – приехать туда и когда укажет Путин.

Одержимость Зеленского увидеть Путина оказалась непреодолимой. Мы быстро движемся к, похоже, неизбежной встречи с глазу на глаз. То, что начиналось с шоу-предложения «поговорим на Донбассе», постепенно и под управлением Кремля стало «охотой на встречу».

Как следствие, Зеленский превратился из «охотника» в «добычу», загнанную в угол, когда единственный выход – приехать туда и когда укажет Путин. Поэтому оставим на совести Зеленского выбор времени и места встречи (надеемся, что не Москва!). Важно как украинский президент сможет по-государственному воспользоваться “свиданием с Путиным”, не попасть в кремлевской ловушки и не предать национальные интересы.

Во-первых, на Банковой должны понимать, что переговоры Зеленский-Путин уже фактически начались. Российская дипломатия умело расставляет фишки на переговорном столе, пытаясь ограничить украинской стороне поле для маневра навязыванием собственного видения правил игры и повестки дня. В связи с этим, единственная верная директива для Зеленского: любые перспективы украинско-российских отношений зависят исключительно от прекращения российской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Крым.

Во-вторых, следует избегать восприятия Банковой встречи как «а поговорить» или «заглянуть в глаза» – это заранее проигрышная позиция. Это тот момент, когда и организационная, и содержательная, и коммуникационная подготовка к встрече являются даже важнее самой встречи. Кремлевские «ястребы» должны увидеть и понять, что Украина Зеленского, как и Украина Порошенко, не собирается капитулировать и не будет уступать национальными интересами. Для этого Банковой важно обеспечить надлежащий диалог с обществом, консультации с проукраинской оппозицией, провести встречи, которые засвидетельствуют четкое понимание главой государства «красных линий», связанных с украинской идентичностью и цивилизационным курсом развития государства. Как результат, за переговорным столом должен сидеть не Владимир Зеленский, а Президент Украины – гарант украинских национальных интересов.

В-третьих, встречу Зеленский-Путин следует рассматривать как составляющую стратегических дискуссий по линии Запад-РФ. То есть она ложиться в контекст саммита Байден-Путин в июне и дискуссий высокого уровня по «русскому вопросу» в Евросоюзе, НАТО и семерке.

В-четвертых, принципиально важно скоординировать подходы с основными партнерами, в частности во время запланированной на начало мая встречи Зеленского с госсекретарем Блинкеном, а также контактов с канцлером ФРГ, президентом Франции, премьер-министром Великобритании, и тому подобное. Путин должен понимать, что напротив него сидит не только Президент Украины, но и представитель коллективного демократического западного мира.

В-пятых, украинской стороне следует быть готовыми и к провокациям и шантажу. В арсенале Кремля, несомненно, будут заготовлены фишечки «а-ля Боррель» и, наверное, в соседней комнате уже зарезервированы стулья для главарей террористов с ОРДЛО. Или помню встречу Путина с армянским визави в 2013 году, «КГБ-истское досье» и, как следствие, отказ Еревана от Евроассоциации. Стопроцентно, переговорная тактика Путина будет заключаться в том, чтобы сломать и дискредитировать Зеленского, а в его лице и всю Украину.

В-шестых, Банковой следует сразу вычеркнуть из своих темников и стратегических планировок намерение встречей с Путиным перехватить пророссийский электорат в Украине. Если и встречаться с Путиным, то выходить с позицией о защите национальных интересов, а не о предстоящей избирательной кампании.

И напоследок, уже сейчас стоит планировать следующие шаги и инициативы Зеленского в контексте встречи с Путиным. В частности, следует настаивать на приглашении президента Украины на заседание Европейского Совета и июньский саммит НАТО, а также проработать возможность его встречи с президентом Байденом в рамках его июньского турне по Европе. Ибо только единым фронтом с Западом Украина имеет шанс дать отпор захватнической политике Кремля и восстановить свою территориальную целостность.

Константин Елисеев, ТГ-канал “Елисейские поля”