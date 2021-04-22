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Мал, да удал: небольшая Чехия не побоялась наказать большую Россию

Посольство Чехии в Москве.

Небольшая Чехия мощно ударила по Кремлю, выслав из страны российских шпионов. А тажке лишила всех преференций.

Тот случай, когда размер страны не имеет значения. Небольшая Чехия мощно ударила по Кремлю, выслав из страны сначала 18 российских шпионов, которые работали под прикрытием дипломатов. А параллельно объявив в розыск дух «грушников» – Мишкина и Чепигу, которых обвиняют в причастности к взрыву на оружейном складе во Врбетице в 2014 году. Тогда погибло двое граждан Чехии. Чем не акт государственного терроризма со стороны РФ против страны Евросоюза и члена НАТО?!

И когда Москва решила в качестве ответной меры выслать 20 (а не 18 для паритета) чешских дипломатов из РФ, то Прага вообще приняла решение уравнять количество российских дипломатов в Чехии и чешских – в России. Мол, раз вы, русские, обескровливаете наше посольство до 5 (пяти!!) дипломатов, то значит не будет больше и российских дипломатов в Праге, пусть будет тоже столько же. Остальные – с вещами на выход. А это означает высылку из Праги еще около 70 сотрудников российского диппредставительства. У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

Мало того, дошло даже до того, что Сенат (верхняя палата парламента Чехии) назвал взрывы, в организации которых чешские власти обвинили ГРУ, “актом государственного терроризма против одного государства-члена ЕС, а значит, и против всего ЕС”.

Сенаторы даже призвали правительство Чехии разорвать договор о дружественных отношениях и сотрудничестве с Россией и сократить количество сотрудников российского посольства в Праге до одного человека. Кроме того, члены Сената призвали обсудить случившееся во Врбетице на уровне Совета безопасности ООН и руководящих органов НАТО и ЕС, потребовать компенсации от России и исключить Россию из тендеров на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры.

А дальше последует «эффект домино»: с небольшой Чехией солидиризировалась и ее соседка Словакия – некогда они были в одной стране Чехословакии, но показали миру достойный пример мирного «развода». Теперь это две независимые, суверенные, миролюбивые и дружелюбные друг к другу страны. Так вот Словакия тоже решила выслать трех российских шпионов-«крышевиков».

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“Словацкая Республика не может терпеть, если деятельность представителей иностранных дипломатических миссий не соответствует согласованным принципам”, – заявил премьер Словакии Эдуард Хегер, сообщает Aktuality.

Словацкое правительство дало трем российским дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Литва также вместе с союзниками ведет консультации о возможной высылке из страны сотрудников российской дипмиссии для выражения солидарности с Чехией.

Кремль не впервые наступает на одни и те же грабли, демонстрируя свое пренебрежение к небольшим по размеру/населению/армии и тп государствам. И действуя там по своем усмотрению. Мол, «что вы может сделать большому русскому медведю». Одни терпят такие издевательства. А вот Чехия не стала «утираться» от унижения, когда спецслужбы РФ осуществляют диверсии прямо на нее территории и убивают ее граждан. И достойно ответила.

Таким образом, пример Чехии ярко показывает, что в современном мире размер страны не всегда играет значение – намного важнее союзники и альянсы, в которых состоит то или иное государство. Военно-политический зонтик намного важнее армады танков и пушек. Находясь под ним можно не бояться отстаивать свои законные интересы даже перед превосходящим по военной силе противником. Прекрасное наглядное подтверждение для Украины, каким должен быть военно-политический курс Киева.

Как сообщалось ранее, Россия получила протест из-за нарушения воздушного пространства даже от Колумбии.

Андрей Латынин, для PolitUA

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