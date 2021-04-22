Мал, да удал: небольшая Чехия не побоялась наказать большую Россию

Тот случай, когда размер страны не имеет значения. Небольшая Чехия мощно ударила по Кремлю, выслав из страны сначала 18 российских шпионов, которые работали под прикрытием дипломатов. А параллельно объявив в розыск дух «грушников» – Мишкина и Чепигу, которых обвиняют в причастности к взрыву на оружейном складе во Врбетице в 2014 году. Тогда погибло двое граждан Чехии. Чем не акт государственного терроризма со стороны РФ против страны Евросоюза и члена НАТО?!

И когда Москва решила в качестве ответной меры выслать 20 (а не 18 для паритета) чешских дипломатов из РФ, то Прага вообще приняла решение уравнять количество российских дипломатов в Чехии и чешских – в России. Мол, раз вы, русские, обескровливаете наше посольство до 5 (пяти!!) дипломатов, то значит не будет больше и российских дипломатов в Праге, пусть будет тоже столько же. Остальные – с вещами на выход. А это означает высылку из Праги еще около 70 сотрудников российского диппредставительства. У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

Мало того, дошло даже до того, что Сенат (верхняя палата парламента Чехии) назвал взрывы, в организации которых чешские власти обвинили ГРУ, “актом государственного терроризма против одного государства-члена ЕС, а значит, и против всего ЕС”.

Сенаторы даже призвали правительство Чехии разорвать договор о дружественных отношениях и сотрудничестве с Россией и сократить количество сотрудников российского посольства в Праге до одного человека. Кроме того, члены Сената призвали обсудить случившееся во Врбетице на уровне Совета безопасности ООН и руководящих органов НАТО и ЕС, потребовать компенсации от России и исключить Россию из тендеров на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры.

А дальше последует «эффект домино»: с небольшой Чехией солидиризировалась и ее соседка Словакия – некогда они были в одной стране Чехословакии, но показали миру достойный пример мирного «развода». Теперь это две независимые, суверенные, миролюбивые и дружелюбные друг к другу страны. Так вот Словакия тоже решила выслать трех российских шпионов-«крышевиков».

“Словацкая Республика не может терпеть, если деятельность представителей иностранных дипломатических миссий не соответствует согласованным принципам”, – заявил премьер Словакии Эдуард Хегер, сообщает Aktuality.

Словацкое правительство дало трем российским дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Литва также вместе с союзниками ведет консультации о возможной высылке из страны сотрудников российской дипмиссии для выражения солидарности с Чехией.

Кремль не впервые наступает на одни и те же грабли, демонстрируя свое пренебрежение к небольшим по размеру/населению/армии и тп государствам. И действуя там по своем усмотрению. Мол, «что вы может сделать большому русскому медведю». Одни терпят такие издевательства. А вот Чехия не стала «утираться» от унижения, когда спецслужбы РФ осуществляют диверсии прямо на нее территории и убивают ее граждан. И достойно ответила.

Таким образом, пример Чехии ярко показывает, что в современном мире размер страны не всегда играет значение – намного важнее союзники и альянсы, в которых состоит то или иное государство. Военно-политический зонтик намного важнее армады танков и пушек. Находясь под ним можно не бояться отстаивать свои законные интересы даже перед превосходящим по военной силе противником. Прекрасное наглядное подтверждение для Украины, каким должен быть военно-политический курс Киева.

Как сообщалось ранее, Россия получила протест из-за нарушения воздушного пространства даже от Колумбии.

Андрей Латынин, для PolitUA