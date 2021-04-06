Контролируемая оппозиция в РФ взбунтовалась из-за войны с Украиной

Контролируемая оппозиция в РФ взбунтовалось из-за войны с Украиной – партия “Яблоко” выступила с осуждением военных приготовлений Кремля, направленных против Украины.

В заявлении партии, опубликованном на сайте, прямо указывается, что восьмой год подряд идёт спровоцированная и спонсируемая Россией гибридная война с применением тяжелых вооружений и различных родов войск на территории Украины. Жертвами этой войны стали тысячи людей, граждан России и Украины, других государств. Каждый день гибнут люди. На территории военных действий парализована работа законных органов власти.

“Эти трагические события являются прямым следствием российского политического и военного вмешательства в дела Украины”, – говорится в заявлении партии.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что обострение ситуации в Украине и вокруг Украины связано с умышленным нарастанием политического противостояния сторон, фактически нового этапа гибридной «холодной войны», переходящей в реальные боевые действия.

“Это противостояние реально отражает приоритеты внешней политики России при Владимире Путине – политики имперской по содержанию и по форме“, – утверждают в партии.

Эта политика уже вырвала Россию из числа современных демократических государств, противопоставляет Россию всему цивилизованному сообществу, фактически делает Россию страной-изгоем, с которой связаны страхи многих людей перед войной и не связаны надежды на мир.

В “Яблоке” прямо признают, что это Россия последовательно отказывается от всех предложений по реальному мирному урегулированию в Донбассе, направленных на демилитаризацию региона, сохраняет и увеличивает своё военное участие, блокирует обмен пленными, продолжает разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны, не желает принимать хорошо известные международные решения по деэскалации конфликта.

Агрессивная внешняя политика России прямо связана с ликвидацией прав и свобод, демократических институтов внутри страны.

Государство, построенное на лжи и насилии по отношению к своим гражданам, проводит такую же внешнюю политику. Россия экспортирует несвободу и угрозу войны по всему миру.

Оппозиционеры указывают, что очередное обострение ситуации вокруг Украины происходит в условиях непрерывного и многолетнего падения уровня жизни и нарастания недовольства накануне большой парламентской избирательной кампании в России, по результатам которой будет сформирован парламент, в период полномочий которого состоятся выборы президента России.

“Мы видим прямую связь между милитаризацией внешней политики России с ситуацией и политическими установками властей внутри страны”, – убеждены они.

Такое обострение ситуации сопровождается усилением государственной пропаганды войны, милитаризацией общественного сознания, отравляет всю атмосферу в стране. Именно в атмосфере военной истерии власти России намерены провести общенациональную избирательную кампанию.

Партия «ЯБЛОКО» считает политику милитаризации российского общества преступной и безответственной.

Партия «ЯБЛОКО» предупреждает российское общество, что политика Путина может привести к новой войне на Востоке Украины, новой гибели людей, разрушением системы международных отношений, удалением России в исторический тупик, разрушением цивилизационных перспектив страны.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что всю полноту политической ответственности за последствия милитаристской внешней политики России несёт президент России Владимир Путин.