Российский дипработник во Франции наворовал велосипедов на 100 тыс евро

Угон велосипедов во Франции – большая проблема. Каждый день здесь угоняют порядка 1076 велосипедов – в среднем это 400.000 в год, грубо говоря 1 велосипед в минуту. Во всей Европе цифра угнанных велосипедов достигает 2,9 млн в год. Выходит, что их воруют со скоростью в 331 велосипед в час.

И поэтому во Франции сейчас вступил новый закон о том, что каждый новопокупаемый велосипед обязан иметь маркировку – на раме будет гравировка, то есть номер для велосипедов. А со следующего года все велосипеды обязаны иметь такую маркировку. Цена вопроса – 5-10 евро. Но французские правоохранители считают, что это должно помочь частично решить проблему велоугонов.

С кражами случаются даже курьезные случаи. Недавно на системной перепродаже ворованных велосипедов поймали… гражданина России. Да не простого, а целого водителя дипломата консульства РФ в Страсбурге!!! Местная редакция France Bleu написала о том, что 40-летнего россиянина заподозрили в том, что он сбывал украденные велосипеды через сайт мелких объявлений Leboncoin. Речь идет об около… 300 велосипедов, а часто и электровелосипедов, общей стоимостью до 100 000 евро.

Расследование началось в начале февраля 2021 года, вскоре после того, как украли велосипед бывшего заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля. Он привязал его антиугонным средством на улице рядом с входом в представительство Франции в Совете Европы. Но не защитили ни место, ни средство.

Уже через несколько дней Фонтанель нашел свой велосипед среди объявлений на Leboncoin, где его продавали за полцены, и сообщил об авторе объявления полиции. Полиция провела операцию и в момент передачи денег задержала продавца угнанного велосипеда. “Продавец” оказался водителем российского дипломата.

Россиянина задержали, но вскоре отпустили. Видимо, французские копы подумали, что тот все же возит российского дипломата и не убежит. Наивные: когда следователи снова захотели с этим “продавцом”-водителем пообщаться, то его работодатель (очевидно, имеется в виду дипломат) ответил, что мужчина уехал в Россию из-за проблем со здоровьем. Оказалось, что ему выдали новый паспорт и тайно переправили во Франкфурт.

Прав был Салтыков-Щедрин: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…»