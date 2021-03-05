Мягкая сила в китайском стиле

Все мы пользуемся товарами китайского производства, но никто не желает жить в Китае.

Когда-то мягкая сила США означала, что весь остальной мир мечтал жить как американцы. В последнее время мягкую силу тоже приписывают Китаю, однако все мы пользуемся товарами китайского производства, но никто не желает жить в Китае.

При ближайшем рассмотрении мягкая сила Китая – это не что иное, как лениво скрытая сильная сила, то есть попытки добиться экономического, политического и военного превосходства с помощью силы.

В ответ на быстрый экономический рост Китая, создание сетей экономического сотрудничества и рост его роли на мировой политической арене, многие политические эксперты склонны говорить о мягкой силе Китая. Однако чаще всего они должны говорить об агрессивной тактике, применяемой Китаем, которая не имеет ничего общего с истинным значением «мягкой силы».

Богатство, приобретенное китайцами упорным трудом, начало беспокоить Запад, когда стало ясно, что Китай стремится стать глобальной сверхдержавой. У Китая второй по величине оборонный бюджет, хотя он составляет лишь треть от бюджета США. У Китая много торговых партнеров, но они часто жалуются, что Китай пытается навязывать несправедливые правила. Бывший президент США Дональд Трамп начал торговую войну с Китаем, и ЕС также обвинил Китай в поддержке протекционизма вместо системы, основанной на конкуренции. Когда в 2018 году Канада по запросу США задержала финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, Китай в ответ задержал нескольких канадцев, хотя Huawei отрицал какие-либо связи с правительством Китая.

Китай имеет территориальные претензии в Южно-Китайском море и, чтобы напомнить об этом, проводит военные учения и вызывает напряженность в регионе.

Что касается мягкой силы Китая, то здесь обычно подозревают Институты Конфуция, созданные по всему миру, и Инициативу «Один пояс, один путь».

Еще один мягкий инструмент влияния – участие Китая в международных организациях. Однако, если присмотреться к каждому из них, ни один из них нельзя считать инструментами мягкой силы.

Институты Конфуция преподают не только китайский язык, но и мировоззрение китайского правительства. Профессора из США, Канады и Европы призвали закрыть Институты Конфуция, действующие в их университетах, заявив, что они ограничивают академическую свободу.

Также были заявления о том, что посольство Китая пыталось сорвать встречи между представителями Латвии и Тибета. Бывший глава комиссии по иностранным делам Сейма (парламента) Латвии Оярс Эрикс Калниньш рассказал, что в 2015 году после телефонного звонка китайского посла в знак протеста он пытался убедить своих коллег не приветствовать тибетскую делегацию в Сейме. В 2013 году после «указаний вышестоящих властей» плакаты, рекламирующие лекции Далай-ламы, были удалены из международного аэропорта «Рига», а с 2010 года высшие должностные лица Латвии – президент и премьер-министр – официально не встречались с Далай-ламой. Министерство иностранных дел Латвии советует чиновникам не встречаться с Далай-ламой или министрами Центральной тибетской администрации, что подтвердил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Многие страны сотрудничают с Китаем, но довольно часто они жалуются на то, что Китай применяет несправедливые условия. Это политика на государственном уровне, направленная на развитие экономических отношений со многими странами, в то же время налагая против них различные ограничения и препятствия, чтобы склонить чашу весов экономической выгоды в пользу Китая.

Тем не менее, ничто из этого не может скрыть уродство коммунистического режима Китая в глазах других стран, особенно в то время, когда Китай подозревается в сокрытии информации об истинных масштабах пандемии Covid-19 в стране после вспышки в Ухане в 2019 году. Более того, Китай также обвиняют в геноциде уйгуров, и в последние годы появляется все больше и больше информации по этому вопросу.

Авторитарные режимы по своей сути несовместимы с настоящей мягкой силой, поскольку ее три основных столпа – это привлекательная культура, политические ценности и морально справедливая внешняя политика, а единственное, что есть у Китая – это привлекательная культура. Чтобы компенсировать отсутствие благоприятных политических ценностей и внешней политики, Китай использует средства, которые нельзя рассматривать как часть арсенала мягкой силы.

Юрис Пайдерс, специально для PolitUA