Новые посольства и консульства Украины в мире. Список

Украина в ближайшее время откроет ряд новых посольств и консульств во всем мире.

Как сообщает корреспондент “Европейской правды”, об этом на брифинге объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Будет создано генеральное консульство Украины во Вроцлаве в Польше, а также консульство в Сигету-Мармацией в Румынии, где компактно проживают украинцы.

В полноценное посольство превратят украинское представительство в Чили.

Также откроют новое генеральное консульство в Мумбаи в Индии.

Появится посольство Украины в Гане, а также на Филиппинах, чтобы в перспективе улучшить отношения этой страны с Украиной.

“Эти новые представительства – это новые возможности защищать интересы Украины, украинского бизнеса и украинских граждан. Я обещаю, что эти посольства и консульства будут быстро созданы и мы назначим туда профессионалов”, – отметил Кулеба.

Этот список проанализировал журналист-международник Игорь Соловей в своем Телеграм-канале.

“По посольству в Чили и консульству во Вроцлаве – решение правильные и давно назревшие.

Для будущего посольства Украины в Гане Киеву будет трудно (если вообще возможно) найти посла – ведь даже в Эфиопии должность посла вакантна уже 12 (!) лет.

Филиппины: это марксистское государство, всегда голосовали против Украины в ООН. И ни консульских, ни особых торговых интересов у Украины там нет.

Есть сомнения и относительно консульства в Сигету-Мармацией: учитывая статистику консульских услуг в столице Бухаресте, вряд ли есть необходимость в консульских услугах в провинциальном городке Румынии.

Странным выглядит решение о закрытии консульства в Эдинбурге всего 800 км от Лондона, ведь консульское учреждение себя окупает. Не в последнюю очередь потому, что помещения для украинского диппредставительства подарено украинской общиной без права перепродажи. А учитывая еще и автономистские перспективы Шотландии такое решение выглядит несколько недальновидным”, – считает он.