Соцсети заполнены ложной и недостоверной информацией о коронавирусе

Украинские социальные сети заполнены заведомо ложной и недостоверной информацией о коронавирусе (COVID-19).

Об этом сообщает Новости ООН.

В течение девяти месяцев – с марта по ноябрь 2020 года, используя новейшие инструменты мониторинга и анализа, группа экспертов компании SemanticForce по просьбе Программы развития ООН (ПРООН) и Детского фонда (ЮНИСЕФ) проанализировала в социальных сетях и в украинских онлайн СМИ более 30 миллионов сообщений, связанных с тематикой COVID-19. В результате было выявлено 250 тысяч сообщений дезинформационного характера – от конспирологических теорий о происхождении вируса до откровенно ложной информации относительно прививок, методов лечения и профилактики инфекции.

В ходе исследования было установлено, что вся эта дезинформация негативно влияет на поведение людей, в частности их готовность придерживаться необходимых мер предосторожности – носить маски, соблюдать физическую дистанцию и т.д. Многие сообщения направлены на подрыв доверия населения к вакцинам. Такая «инфодемия», по мнению авторов доклада, чревата ростом уровня заболеваемости COVID-19.

Как отмечается, в обнаруженных дезинформационных постах в соцсетях и публикациях используются разного рода манипуляционные приемы, в них подается нередко заведомо ложная информация. Во многих материалах читателям навязывают конспирологические теории о происхождении вируса, или пытаются их убедить в том, что никакого вируса нет вообще.

По словам Постоянного представителя ПРООН в Украине Дафины Ґерчевой, исследование показало, что «инфодемия» – это реальная угроза здоровью жителей Украины. Она считает, что для борьбы с ней правительству важно объединить усилия с общественными организациями, в частности с теми, которые выявляют фейковые публикации, а также с людьми, пользующимися популярностью в социальных медиа.

Герчева предупредила, что конспирологические теории, сплетни и злонамеренная дезинформация могут быстрее чем вирус распространяться в социальных сетях, особенно в условиях низкого уровня доверия к государственным институтам.

«В процессе нашего исследования было установлено, что, объединяя усилия правительства, СМИ, общественных лидеров и других надежных источников, можно стимулировать распространение достоверной информации о COVID-19 и преодолевать опасность дезинформации», – заявила представитель ООН.

В рамках исследования параллельно с мониторингом социальных медиа было опрошено 1000 украинцев по поводу того, что они знают о пандемии. Примерно треть из них считают, что у них низкие шансы заразиться новым коронавирусом. В ходе этого опроса было установлено, что основными источниками информации для граждан Украины являются социальные медиа. Об этом сказали 42 процента опрошенных. Для 26 процентов главный источник информации – телевидение. Но при этом большинство украинцев отмечали, что не всегда доверяют тому, что слышат и читают, а полагаются, в основном, на информацию от медиков.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что риски недостоверной информации в настоящее время как никогда высоки.

«Инфодемия» чревата ростом недоверия к вакцинации, может усложнить внедрение новых вакцин и подорвать доверие общественности к системе здравоохранения в целом», – сказала Сильвандер.

В выводах исследования содержится целый ряд рекомендаций для правительства, СМИ, социальных и медийных платформ в том, что касается борьбы с «инфодемией». Правительству рекомендовано создать единый центр по вопросам COVID-19 для координации работы на этом направлении. Среди прочего авторы исследования предлагают использовать популярные среди украинцев юмористические передачи для высмеивания дезинформации и ложных сообщений.