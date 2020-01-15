Миф о украинском антисемитизме: кто раздувает пожар скандала между Киевом и Тель-Авивом

Между Украиной и Израилем происходит активный дипломатический спор, который грозит перерасти в скандал.

Повод – заявление посла Израиля в Украине Джоэля Лиона (совместное с послом Польши), что он «шокирован» решением Львовского облсовета провозгласить 2019-й год годом председателя Провода ОУН (б) Степана Бандеры, пишет на своей странице в Facebook аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«В ответ украинский посол в Израиле Геннадий Надоленко доказал позицию Украины напрямую МИДу Израиля. Но официальный Иерусалим выпустил заявление, в котором поддержал своего посла и обосновал правильность его подхода», – пишет эксперт.

Недовольство израильтян из-за политики украинской исторической памяти возникает не впервые, но обычно оно ограничивается негромким формальным заявлением, которое потом тихо «умирает» в информационном водовороте. Не в последнюю очередь потому, что сами израильские дипломаты негласными каналами намекают журналистам о неважности такого демарша и просят не раздувать эти истории.

«Но на этот раз маховик раскрутился на полную, стороны демонстрируют принципиальную позицию», – подчеркивает Соловей.

И все это происходит накануне запланированной поездки Владимира Зеленского в Израиль на форум «World Holocaust Forum», который Нетаньяху организует в связи с 75-летием освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау. И туда приглашены мировые лидеры, в том числе и Путин.

«Присутствие же Зеленского на этом пиар-мероприятии Нетаньяху под вопросом», – отмечает Соловей.

Борислав Береза сообщил, что поездка украинского президента в Израиль оказалсь под вопросом, поскольку принимающая сторона не дает ему права выступить, тем самым предлагая по сути быть массовкой для Нетаньяху с Путиным – это прекрасно объяснил Айдер Муждабаев в своем блоге.

«А упомянутый выше исторический спор между двумя странами только добавляет аргументов, почему президенту Украины не стоит пока ехать в Израиль – по крайней мере до новых выборов в этой стране. Ну вот зачем таскать каштаны для неблагодарных израильских политиков?», – подчеркивает Соловей.

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Украинская сторона справедливо отмечает, что абсолютно неприемлемы и лишены каких-либо исторических доказательств высказывания, в которых украинскому освободительному движению голословно приписывается «антисемитская идеология», а борцы за свободу украинского народа именуются убийцами евреев.

«И тем более, ни одна страна мира не имеет права диктовать украинскому государству, как ей относиться к собственному национальному наследию – это исключительное и суверенное право Украины», – отмечает Соловей.

Публикация с упоминанием Менахема Бегина.

Киев же не рассказывает Израилю, как им относиться к Менахему Бегину, именем которого в Израиле названы центральных улицы – но который до сих пор считается террористом в Великобритании (он возглавлял террористическую организацию Иргун, которая боролась за независимость Израиля. Точно так же, как Степан Бандера).

«Нынешние же израильские политики живут, к сожалению, старыми советскими историческими штампами. При этом они взяли по Украине тон ментора, используя политику исторической памяти в своих политических интересах. И эти люди еще Владимира Вятровича критиковали!)», – отмечает Соловей.

Між Україною й Ізраїлем відбувається активна дипломатична суперечка. Яка загрожує перерости і в скандал. Привід –… Geplaatst door Solovey Igor op Woensdag 15 januari 2020

«Кстати, интересно: после этого скандала кто-то додумается назвать еврея Зеленского антисемитом?)», – подытожил он.